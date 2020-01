OM - Strasbourg (3-1) : Manifestation des avocats au Vélodrome

Ils avaient promis qu’ils le feraient. Et ils l’ont fait. Les avocats du Barreau de Marseille étaient présents au Vélodrome lors du match entre l’ OM et le RC Strasbourg (3-1) ce mercredi en 8es de finale de la Coupe de France. Ces avocats n’étaient pas particulièrement présents pour la prestation des joueurs de l’ Olympique de Marseille.

OM : les avocats mécontents du projet de réforme des retraites

Le Vélodrome a reçu environ 30 000 spectateurs, dont près de 600 avocats. Ces hommes de loi n’étaient pas présents pour vibrer avec les autres supporters au rythme de cette rencontre qu’on aurait cru très disputée. C’est vrai que dans leurs déclarations en conférence de presse d’avant-match, André Villas-Boas et Thierry Laurey promettaient la victoire à leurs supporters respectifs. Avec un score de 3-1, on peut croire que l’ OM a dominé les débats. Même si l’entraîneur olympien a reconnu qu’après le but du 2-1, ses joueurs sont devenus un peu nerveux.

Ces avocats étaient présents pour manifester contre le projet de réforme des retraites. Rassemblés dans un carré de la tribune Ganay, ils étaient vêtus de la robe noire qu’ils portent pendant les audiences. Ces hommes du Barreau de Marseille ont mis en évidence une banderole où l’on pouvait lire « avocats marseillais nous allons gagner, avocats marseillais nous allons gagner ». Petit détail, mais assez significatif, les lettres « o » et « m » de cette inscription étaient en bleu pour former et isoler le logo OM.

Une banderole que les avocats de Marseille ont brandi avant le match et après le premier but de l' OM, en première période. Pour justifier leur manifestation au Vélodrome, les avocats avaient annoncé, dans un communiqué, leur volonté de « donner une tribune exceptionnelle et une visibilité nationale (à leur) mouvement ».