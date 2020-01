PSG Mercato : Cavani, ça ne sent pas bon pour l’Atletico Madrid

Quelle sera la future destination d’Edison Cavani ? L’attaquant uruguayen souhaite quitter le PSG et est fortement pressenti pour rejoindre l’Atletico Madrid. Mais la donne serait désormais différente.

Edinson Cavani, ça se complique pour l’Atletico Madrid

Le divorce semble consommé entre le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani. Désormais, la question qui se pose est de savoir si l’avant-centre parisien quittera le PSG en ce mois de janvier ou l’été prochain, à la fin de son contrat. Ces dernières semaines, la tendance voulait un départ du Matador durant ce mercato hivernal.

L’international uruguayen, à cinq mois de la fin de son contrat, souhaite quitter les résidents du Parc des princes. Son souhait est de rejoindre l’Atletico Madrid cet hiver. Un souhait partagé puisque les Colchoneros s’activent pour l’arracher des serres du Paris Saint-Germain. Mais la mission s’annonce très difficile pour l’Atletico Madrid.

Les différentes offres formulées par le club madrilène ne sont toujours pas parvenues à convaincre la direction parisienne de lâcher son buteur. Et ce dossier s’est corsé ces dernières heures.

Une proposition salariale qui pose problème

En effet, il semble que les exigences financières du PSG ne soient pas le seul problème dans cette affaire. Marca nous apprend que le frère et agent d’Edinson Cavani a eu une réunion avec la direction de l’ Atletico Madrid. À l’issue de cette rencontre, les deux parties ne seraient pas parvenues à trouver un accord définitif. La proposition salariale de l’Atletico Madrid serait en deçà des attentes du joueur de 32 ans. Résultat, le buteur parisien hésiterait désormais à rejoindre le club madrilène. Un transfert d’Edinson Cavani à l’Atletico Madrid se complique de plus en plus.

Et le journal Le Parisien fait de nouvelles révélations. Contacté par le média français, l’entourage du joueur serait désormais moins emballé par un éventuel transfert à l' Atletico Madrid. Si la situation n’évolue pas, Edinson Cavani pourrait alors terminer la saison à Paris. Mais les Colchoneros ont encore deux jours pour tenter de finaliser ce dossier. Le mercato hivernal prend fin ce vendredi 31 janvier à minuit.