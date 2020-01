ASSE Mercato : Grosse confession de Wesley Fofana sur son avenir

Révélé cette saison par Claude Puel en Ligue 1, Wesley Fofana savait déjà ce qu'il voulait pour son avenir après sa formation à l' ASSE.

Wesley Fofana, révélation de l' ASSE cette saison

Comme William Saliba (18 ans), Wesley Fofana a été formé à l’ ASSE. Et comme le premier, il est défenseur central. Et ce n’est pas tout pour les similitudes. William Saliba a été la révélation de l’AS Saint-Étienne la saison dernière. Mais cette saison, c’est bien Wesley Fofana que Claude Puel a sorti de son chapeau pour le lancer en Ligue 1. Et l’arrière de 19 ans a saisi cette opportunité.

Il s’est imposé dans le groupe du nouvel entraineur. Depuis l’arrivée de ce dernier chez les Verts, précisément le 4 octobre 2019, Wesley Fofana a joué 9 matchs de Ligue 1 entre la 10e et la 21e journée. Mieux, il a été titulaire 8 fois. Il a aussi pris part à 2 matchs en Ligue Europa et autant en Coupe de la Ligue, toujours comme titulaire.

En Coupe de France, la pépite de l’ ASSE était également dans le onze de départ de Claude Puel contre l’AS Monaco. En duo avec William Saliba en défense centrale, le natif de Marseille avait réussi à museler le meilleur buteur de la Ligue 1, Wissam Ben Yedder. L’ ASSE avait éliminé les Monégasques en 8e de finale de la Coupe de France, grâce au but de Denis Bouanga, au stade Louis-II.

Wesley Fofana est donc à n’en point douter, la révélation de l’AS Saint-Étienne, lors de cet exercice 2019-2020. Lui-même est surpris de son ascension fulgurante. « Honnêtement, même dans mes plus beaux rêves, je ne pensais pas que tout irait aussi vite », a-t-il soufflé dans un entretien sur le site officiel du club ligérien.

Wesley Fofana n'a jamais voulu partir de l' ASSE après sa formation

« J’ai en quelque sorte sauté des étapes, car, en même pas un an, j’ai laissé les U19 pour évoluer avec les professionnels. J’ai disputé seulement 9 matchs avec la réserve. Dans un coin de ma tête, j’avais l’objectif de jouer au haut niveau. L’ ASSE forme de très bons défenseurs. Je connais William Saliba depuis des années et sa progression est incroyable. Loïc Perrin, Kurt Zouma (Chelsea) ou bien encore Faouzi Ghoulam (Naples) sont également formés à Saint-Étienne », raconte l’arrière central.

Avant son éclosion enclenchée par Claude Puel, Wesley Fofana avait bien une idée claire sur son avenir. « Mes années à L’Étrat m’ont forgé ce mental, cet esprit. J’ai passé des moments incroyables lors de ma formation. À tel point que je ne me serais jamais vu débuter ma carrière sous un autre maillot que celui de l’ASSE. C’est mon club. », a-t-il déclaré.

Notons que le N°32 des Verts est sous contrat jusqu'en juin 2022. Cependant, il est dans le viseur de l'AC Milan. Quant à William Saliba, il a été transféré à Arsenal, mais il est resté à Saint-Étienne en prêt, jusqu'à la fin de la saison.