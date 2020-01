Mercato ASSE : Miguel Trauco a snobé trois clubs de Ligue 1

Recrue estivale de l’ ASSE, Miguel Trauco a révélé l’intérêt de trois clubs de Ligue 1, avant son arrivée chez les Verts en août 2019.

Miguel Trauco aurait pu signer dans un autre club que l’ ASSE en Ligue 1

Finaliste de la Copa América 2019 et élu dans l’équipe type du tournoi, Miguel Trauco avait séduit de nombreux recruteurs pendant la compétition. C’est d’ailleurs lors du tournoi remporté par le Brésil aux dépens du Pérou que le défenseur avait tapé dans l’oeil des scouts de l’ ASSE.

Les Verts avaient dû faire face à une forte concurrence lors du dernier mercato estival, avant finalement d'acter le transfert de l’international péruvien. L’AS Saint-Étienne a déboursé un million d’euros selon Transfermarkt pour s’offrir les services de ce dernier.

Parlant de concurrence, Miguel Trauco a confessé l’intérêt de trois clubs de Ligue 1. « Avec mon agent, on avait projeté ça de signer en Europe. C’était mon plan de carrière. J’aurais pu venir en Europe un an plus tôt. Il y avait Bordeaux et Amiens SC », a-t-il révélé, dans une interview exclusive à But Football Club.

Avant de faire le choix de l’ ASSE l’été dernier, l’international péruvien avait des propositions. « J’avais le choix avec le Stade brestois, le Besiktas, Schalke 04 et le Real Majorque », a-t-il appris.

Miguel Trauco séduit par le projet sportif et le public de l’ ASSE

C’est le 6 août 2019 que Miguel Trauco s’est engagé officiellement avec l’ ASSE, après avoir perdu la finale de la Copa América. Il a signé un contrat de trois saisons et est lié aux Verts jusqu’en juin 2022. Il explique pourquoi il a préféré rejoindre le club ligérien, plutôt qu’un autre prétendant.

« Je suis venu à Saint-Étienne pour le projet sportif. Mon agent a eu de très bons échos sur le club par un ami d’Oswaldo Piazza (ex-défenseur de l' ASSE). Il lui avait dit que je serais bien, que c’était un club populaire, avec de bonnes installations et un très bon public. J’avais regardé des vidéos. L’ambiance du stade m’avait plu. J’avais dit à mon agent que j’avais envie de venir ici. On était d’accord là dessus », a raconté le défenseur de 27 ans à la source.

« Mon agent est à Saint-Étienne en ce moment. Je lui ai dit qu’on avait bien fait de choisir Saint-Étienne. Je n’avais pas envie d’aller en Turquie. L’Allemagne, je ne savais pas trop. Par rapport à la langue, j’avais plus d’appréhension », a confié Miguel Trauco. Depuis son arrivée dans le Forez, Miguel Trauco a joué 20 matchs, dont 15 en Ligue 1. Il a marqué un but et a délivré 2 passes décisives en championnat.