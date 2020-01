OM : CdF, Kamara se lâche après la victoire contre Strasbourg

L’ OM a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le RC Strasbourg (3-1) mercredi soir. Le joueur de l’ Olympique de Marseille Boubacar Kamara veut désormais arriver jusqu’au bout de la compétition.

OM : Boubacar Kamara rêve de remporter la Coupe de France

L’ OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, après avoir successivement battu le club de Trélissac FC, l’US Granville et le RC Strasbourg. Boubacar Kamara s’est présenté en zone mixte à la fin du match. Le minot n’a plus envie de s’arrêter en si bon chemin. Selon le défenseur central de l’ Olympique de Marseille, auteur du 3e but des Olympiens, la Coupe de France est devenue un objectif prioritaire pour les Phocéens cette saison.

Un objectif pour lequel l’ OM est désormais déterminé à affronter n’importe quel club. Alors, le tirage au sort de ce jeudi soir n'a aucune importance. Le club olympien attend son prochain adversaire de pied ferme.

Boubacar Kamara dévoile les coulisses du but de Bouna Sarr

De retour de suspension comme Boubacar Kamara, Bouna Sarr a également marqué un but contre les Strasbourgeois. Le joueur de 20 ans révèle que le but de son coéquipier est le résultat de son entraînement sur « ce genre de truc ». Mais Boubacar Kamara concède qu’il avait eu « un peu plus peur sur la finition » avant que Bouna Sarr ne mette « une bonne frappe du pied gauche, imparable ! »

Enfin, on peut rappeler que le RC Strasbourg réussit fort bien à Boubacar Kamara. C’est l’équipe contre laquelle il a inscrit ses 2 buts de la saison, dont le premier en octobre.