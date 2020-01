Mercato OL : Présentation du nouveau lyonnais Bruno Guimaraes

L’ OL a officialisé la signature de Bruno Guimaraes. Il est la 3e recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais. Découvrez qui est le milieu de terrain brésilien qui s’est engagé avec Lyon, ce jeudi 30 janvier 2019.

Bruno Guimaraes rejoint la colonie brésilienne à Lyon

Bruno Guimaraes s’est engagé avec l’ OL en se détournant de l’Atlético Madrid qui le courtisait également. Il a privilégié le projet sportif que son compatriote Juninho lui a présenté. La pépite brésilienne en provenance de l’Athletico Paranaense a signé un contrat de quatre ans et demi. Elle s’est ainsi liée à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024.

Le joueur de 22 ans est actuellement avec la sélection du Brésil en Colombie, pour les qualificatifs des JO 2020. Le capitaine des Auriverde Olympiques rejoindra Lyon, le 10 ou le 11 février 2020, après le tournoi. Dans la capitale des Gaules, il retrouvera ses compatriotes : Rafael, Fernando Marçal, Marcelo, Thiago Mendes et Jean Lucas. Et évidemment Juninho (Directeur sportif) et Claudio Caçapa (adjoint de Rudi Garcia).

À la suite du communiqué officiel de la signature de Bruno Guimaraes, l’ OL a présenté le joueur comme "le Sorcier" sur son site internet.

Guimaraes, meilleur milieu de terrain du championnat brésilien 2019

Né à Rio de Janeiro le 16 novembre 1997, Bruno Guimaraes Rodriguez Moura, de son nom complet, débarque à l’Olympique Lyonnais auréolé d’une très belle réputation acquise au Brésil en l’espace de deux ans. Bruno Guimaraes, la dernière recrue en date de l’ OL, surnommé Bruxo (‘’Le Sorcier’’ en portugais) au Brésil, a vécu une année 2019 incroyable sous les couleurs de l’Athletico Paranaense.

Élu meilleur milieu de terrain du championnat brésilien, et logiquement nommé au sein de l’équipe-type de la saison, Bruno Guimaraes a remporté la Levain Cup/CONMEBOL et la Coupe du Brésil avec le CAP en 2019, un an après avoir remporté le championnat du Paraná (compétition régionale, l’un des nombreux championnats d'États brésiliens) et la Copa Sudamericana.

Celui qui avait prolongé son contrat de deux saisons en février dernier avec l’Athletico Paranaense, et qui était donc lié avec l’Ouragan jusqu’en décembre 2023, a inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives sur l’année, mais a surtout marqué l’histoire du club paranéen deux ans seulement après son arrivée en provenance du Grêmio Osasco Audax.

"Le Sorcier" est aussi le capitaine de la sélection olympique du Brésil

Ses belles prestations lui ont permis d’être convoqué avec la sélection olympique brésilienne et d’en devenir le capitaine. Il a d’ailleurs été convoqué en vue du Tournoi Pré-Olympique, qui se dispute du 18 janvier au 9 février 2020 en Colombie, et a pris part aux succès de la Seleção contre le Pérou (1-0), face à l’Uruguay (3-1) et à la Bolivie (5-3).

Que ce soit par le biais de ses prestations en club ou en sélection, le natif de Rio de Janeiro est dans une forme étincelante au moment de rallier l’ OL. Un club avec lequel il s'est officiellement engagé mercredi et qui attend avec impatience d’être captivé par les charmes de son "sorcier"