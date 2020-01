PSG Mercato : Leonardo pense à un ancien pour remplacer Cavani

Alors que le transfert d’ Edinson Cavani pourrait survenir dans les dernières heures du mercato, Leonardo se prépare en cas de départ du buteur uruguayen. Le directeur sportif du PSG voudrait faire revenir un ancien du club pour remplacer l’actuel numéro 9 parisien.

Leonardo songe à rapatrier un ancien du PSG

Le mercato hivernal ferme ses portes dans quelques heures. Le feuilleton Edinson Cavani est encore loin de son épilogue. S’il est disposé à laisser partir le buteur uruguayen, Leonardo ne compte pas pour autant le laisser filer à n’importe quel prix. La dernière offre de l’Atlético Madrid estimée à 15 millions d’euros a une nouvelle fois été repoussée par la direction du PSG.

Désireux de recruter Edinson Cavani, il n’est pas à exclure que l’Atlético Madrid formule une nouvelle offre pour El Matador. Une offre supérieure à la précédente, c’est du moins ce qu’espère Leonardo. Pour préparer cette éventualité, le directeur sportif parisien ne compte plus aller piocher très loin pour remplacer Cavani s’il venait à quitter le Paris Saint-Germain.

Ces dernières heures, le nom de Kevin Gameiro est associé au PSG. Leonardo connaît assez bien le Français. Le joueur de Valence a évolué deux saisons à Paris avant de s’envoler pour l’Espagne. Paris-United assure ainsi que la piste menant à Gameiro semble la plus à même d’aboutir par rapport à celles de Luka Jovic, Islam Slimani ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Une arrivée de Gameiro liée à Rodrigo Moreno ?

Pour Paris-United, le profil de Kevin Gameiro plaît à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi. Outre les qualités du joueur, le média indique le Français est un joli coup tant « il connaît la Ligue 1, il a déjà joué au Paris Saint-Germain sous l’ère QSI et, à bientôt 32 ans, il est prêt à accepter un temps de jeu variable et un statut de remplaçant ». Autant de facteurs qui pencheraient donc en faveur de l’ancien buteur du FC Lorient.

Seulement, Valence pourrait contraindre Leonardo à revoir ses plans. Etant encore engagé en Ligue des champions, le club Che ne s’attend pas à perdre deux avant-centres cet hiver. Rodrigo Moreno figure déjà sur les tablettes du Barça. Les Blaugranas ont besoin d’un buteur pour compenser l’absence de Luis Suarez.

Valence ne veut pas lâcher Rodrigo Moreno à n’importe quel prix. Le club espagnol exige au moins 60 millions pour laisser partir Rodrigo Moreno. Perdre également Kevin Gameiro mettrait en péril l'attaque de l'actuel 7e de Liga. Le rapatriement du Français dépend donc de l’issue du dossier Moreno.