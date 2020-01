OM - Strasbourg (3-1) : Sarr raconte les coulisses de son but

L’ OM a battu le RC Strasbourg (3-1) mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de France. Le latéral droit Bouna Sarr explique comment il a marqué un des buts de l’ Olympique de Marseille.

OM : Bouna Sarr s’est décidé « en une fraction de secondes »

Ce n’est pas courant de voir Bouna Sarr marquer des buts avec l’ OM. D’ailleurs, ce n’est pas son rôle de marquer des buts, en tant que latéral droit. Mais le natif de Lyon se souvient parfois qu’il n’est pas défenseur de formation, mais milieu offensif. A ce titre, il lui arrive de créer des surprises dans le couloir droit et de marquer des buts de belle facture. Comme celui qu’il a inscrit mercredi soir après avoir dribblé plusieurs Strasbourgeois avant de loger le ballon dans les cages des Alsaciens d’un tir imparable.

Un but que Bouna Sarr a lui-même commenté en conférence de presse d’après-match. Selon le joueur de l’ OM, tout « se joue en une fraction de secondes ». Il décide de créer le surnombre en attaque et pense qu’il peut aller au bout de son action. Pour y parvenir, l’ancien Messin n’hésite pas à se servir « assez bien de l'appel de Valère Germain ». Un appel qui lui « crée un espace, et l'adversaire a un peu hésité et n'a pas voulu faire faute ».

L’occasion est belle. Alors, le Franco-Guinéen de 27 ans fonce et, d’une frappe tendue, inscrit « un beau but ». Et le souhait du joueur de l’ OM est désormais d’avoir « l'opportunité d'en mettre d'autres ».