OL Mercato : Juteux contrat pour Lucas Tousart en Allemagne

La nouvelle est officielle depuis lundi. Lucas Tousart va quitter l’ OL à la fin de la saison pour rejoindre le Hertha Berlin, son nouveau club. Comme Lyon, le milieu de terrain va toucher gros une fois qu'il aura rejoint l'Allemagne.

Le Hertha Berlin, une bonne opération pour Lucas Tousart ?

Après cinq saisons à l’ OL, Lucas Tousart va quitter Lyon. Depuis lundi, le milieu de terrain de 22 ans est officiellement un joueur du Hertha Berlin. Il a passé sa visite médicale avant de parapher son contrat avec la formation allemande. Toutefois, l’ancien joueur de Valenciennes est prêté au club rhodanien jusqu’à la fin de la saison.

Après moult refus de l’ OL, le Hertha Berlin a fini par acquérir Lucas Tousart. Un transfert qui va coûter 25 millions d’euros à l’actuel 13e de Bundesliga. Le milieu de terrain français s’est engagé avec la formation allemande pour cinq saisons et demie, soit jusqu’en juin 2025. Si Lyon s’en tire avec un joli chèque, le natif d’Arras ne s’en sort pas mal non plus.

L'offre alléchante du Hertha Berlin

Si le montant du transfert de Lucas Tousart est connu, ses émoluments en Allemagne restaient jusqu’ici un mystère. D’après L’Equipe, le milieu de terrain va toucher le double de ce qu’il perçoit à l’ OL une fois qu’il aura rejoint le Hertha Berlin. Le quotidien sportif indique ainsi que Tousart va percevoir 400 000 euros mensuels dans la capitale allemande.

Outre ce salaire mirifique, Lucas Tousart bénéficiera également de belles primes et d’impressionnants bonus à en croire L’Equipe. « Pour le club comme pour le joueur, c’étaient des propositions financières qui ne se seraient peut-être pas représentées », a confié une source de l' OL au quotidien sportif. Reste maintenant au joueur de se montrer à la hauteur de l’investissement consenti à son égard.