AS Monaco Mercato : L'ASM va boucler l'arrivée d'un défenseur

Après l'OL la semaine dernière, c'est l'AS Monaco qui se montre la plus active ces derniers jours sur le marché des transferts. Les recrutements de Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni entérinés, les dirigeants monégasques devraient désormais annoncer l'arrivée d'un jeune défenseur central.

L'AS Monaco renouvelle sa charnière centrale

C'est une révolution qui a lieu actuellement à l'AS Monaco. En grande difficulté sur le plan sportif depuis plus d'un an et demi, le club monégasque a besoin de sang neuf à des postes charnières, et notamment en défense centrale et dans le coeur du jeu.

Et après s'être occupé du milieu de terrain en recrutant les prometteurs Aurélien Tchouaméni (Girondins de Bordeaux, 20 ans) et Youssouf Fofana (RC Strasbourg, 21 ans), l'ASM serait en passe de se renforcer en défense centrale puisque L'Equipe annonce qu'Harisson Marcelin serait actuellement sur le Rocher afin de satisfaire à une visite médicale préalable à sa signature.

Très surveillé en Europe - et notamment par l'AC Milan et Manchester City - depuis qu'il accumule les grosses performances chaque week-end sur les terrains de Ligue 2, c'est donc à Monaco que le jeune défenseur de l'AJ Auxerre (19 ans) devrait finalement poser ses valises si rien d'anormal n'est détecté durant sa visite médicale.

Les modalités de la transaction entre l'AJA et l'AS Monaco ne sont pour le moment pas connues, mais il n'est pas impossible que le Réunionnais aux 15 titularisations en championnat soit prêté à son ancien club dans la foulée afin d'y finir la saison.

C'est donc un deuxième défenseur central plein d'avenir qui devrait être recruté par Monaco puisque l'arrivée de Strahinja Pavlovic - actuellement prêté au Partizan Belgrade - est acquise depuis quelques semaines.

La charnière centrale championne de France en 2017 composée de Kamil Glik et de Jemerson semble bel et bien appartenir au passé...