Rennes Mercato : Victor Wanyama en cas d'échec pour Nzonzi

À la veille de la fin du mercato, le Stade Rennais négocie toujours le transfert de Steven Nzonzi avec l'AS Roma. Prévoyant, l'actuel troisième de Ligue 1 étudie la piste Victor Wanyama en cas d'échec de la piste Nzonzi.

Victor Wanyama au Stade Rennais en cas d'échec dans le dossier Nzonzi

Comme vous le savez déjà, Steven Nzonzi est la cible prioritaire des dirigeants du Stade Rennais. En cette fin de mercato, Rennes veut attirer un joueur de classe internationale pour aider l'équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les discussions entre le Stade Rennais et l'AS Roma au sujet de l'international Français se poursuivent. Les deux clubs seraient déjà d'accord et négocieraient uniquement la structure de l'offre.

Toutefois, le club breton s'est vu proposer plusieurs profils depuis l'ouverture du mercato hivernal. Parmi eux, le profil intéressant du milieu de Tottenham, Victor Wanyama. Âgé de 28 ans, le milieu de Tottenham intéresse très fortement Rennes, qui pense à lui comme une seconde option en cas d'échec de la piste Nzonzi. À 28 ans, le joueur Kényan n'a pas su s'imposer dans l'effectif de Tottenham. La Fiorentina serait aussi sur ce dossier.

Steven Nzonzi à Rennes : qu'est-ce qui coince ?

Comme nous l'avons dit plus haut, les discussions entre les deux clubs continuent. Mais le problème serait comme souvent au niveau de l'offre financière. Si la forme est plus ou moins acté, le fond est toujours en discussion, l'offre financière est le plus gros frein dans ce dossier. En effet, le transfert de Nzonzi à Rennes devrait être un prêt avec option d'achat. La durée du prêt et l'option d'achat (obligatoire ou non) ainsi que le montant de la clause d'achat ne sont pas encore déterminés. À un jour de la fin du mercato hivernal, la situation commence à être tendue.

Selon les informations de Calcio Mercato, le dossier Nzonzi sera bouclé dans les prochaines heures. Dans le cas contraire, il est fort probable que l'international Français ne vienne pas en Ligue 1. Ce qui activerait directement l'option B, Victor Wanyama.