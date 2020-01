ASSE : Claude Puel fait le bilan du mercato de Saint-Etienne

Claude Puel s’est exprimé sur la fin du mercato de l’ ASSE. Alors que le marché des transferts hivernal ferme le 31 janvier, le coach de l’AS Saint-Étienne ne s’attend plus à des mouvements. Mais il n’est pas fermé à une opportunité de dernière minute.

L' ASSE reste à l'affût d'opportunités de dernière minute

L’ ASSE a transféré Robert Beric au Chicago Fire et a prêté Nelson Alpha Sissoko au Puy-en-Velay Football 43 Auvergne en National. Dans le sens des arrivées, l'AS Saint-Étienne a recruté Kleyveens Hérelle à l’US Avranches, club de National, cet hiver. Depuis, plus aucun mouvement dans le Forez. Claude Puel a récupéré de nombreux blessés et devrait se contenter de son effectif jusqu’à la fin de la saison.

« Le mercato se termine vendredi. Est-ce que le groupe va bouger ? Je n’ai aucune nouvelle. Il se dessine que l’on va garder le groupe pratiquement au complet à part une opportunité de dernière minute », a-t-il répondu en conférence de presse. Manager général de l’ ASSE, le technicien de 58 ans a bel et bien les yeux sur le marché.

« Je suis au fait de ce qui passe, mais je reste concentré sur mon groupe. Même des joueurs annoncés en partance il y a quelque temps ont joué ce match de Coupe contre Monaco », a-t-il souligné en conférence de presse, après la victoire à Monaco (1-0), en 8e de finale de la Coupe de France.

Claude Puel exprime une inquiétude à certains postes

Avant l’ouverture officielle du mercato, Claude Puel avait annoncé la couleur. Il avait clairement indiqué que le club ligérien n’a pas les moyens de recruter cet hiver, après avoir beaucoup investi l’été dernier. Toutefois, il assure que l’ ASSE « reste à l’affût même si elle n’a pas de marge financière ».

Par ailleurs, le successeur de Ghislain Printant a admis que « s’il n’y a pas mouvements en cette fin de mercato, ça peut être tendu à certains postes ». « Le problème est que le groupe n’était pas équilibré dès le départ », a fait remarquer l’entraineur de Saint-Étienne pour finir.

Concernant les indésirables poussés vers la porte de sortie de l' ASSE, il s'agit particulièrement de Léo Lacroix, de Loïs Diony et d'Assane Diousse. Les joueurs absents sont Youssouf Zaydou, Ryad Boudebouz, Bilal Benkhedim et Kevin Monnet Paquet. Ils sont tous à l'infirmerie.