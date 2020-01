Mercato Dortmund : Paco Alcacer s'engage avec Villarreal

L'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions anime la fin du mercato hivernal. Paco Alcacer va quitter le Borussia Dortmund pour s'engager avec Villarreal.

Après avoir enrôlé la pépite norvégienne Erling Haaland, le club du Borussia Dortmund se sépare de son attaquant Paco Alcacer. L'ancien joueur du FC Barcelone (26 ans) devrait s'engager avec Villarreal dans les prochaines heures. Sous contrat avec le Borussia Dortmund pour encore trois saisons et demi, Alcacer n'entrait plus dans les plans de Lucien Favre. Longtemps annoncé du côté de Valence, Paco Alcacer va finalement atterrir à Villarreal. Dans quelques heures, il devrait s'engager pour trois saisons et demi avec son nouveau club.

Selon les informations de Kicker, l'indemnité de transfert serait d'environ 30 millions d'euros, incluant les bonus. Alcacer va quitter le Borussia Dortmund malgré des statistiques respectables pour un buteur.

Pourquoi Paco Alcacer n'entrait plus dans les plans de Lucien Favre ?

Très talentueux et adroit devant les buts, Paco Alcacer a inscrit 26 buts en 46 matches avec le Borussia Dortmund. En Bundesliga, l'international Espagnol a marqué 23 buts en 37 matches. De très bonnes performances pour un avant-centre de qualité. Malgré cela, le club du Borussia Dortmund a tout fait pour se débarrasser de lui en janvier. Pourquoi donc ?

La raison est en fait assez simple. Paco Alcacer a une santé fragile et se blesse beaucoup trop au goût de l'entraineur Lucien Favre. Depuis son arrivée en Allemagne en 2018, Paco Alcacer a manqué 15 matches avec son club, et a subi 9 blessures. La plus grave étant une irritation du tendon d'achille contracté le 29 septembre dernier. Cette blessure a éloigné Alcacer des terrains pendant 30 jours. Il a manqué 5 matchs. Après cette blessure, le joueur espagnol est revenu à la compétition le 29 octobre 2019. Moins d'un mois après, précisément le 23 novembre 2019, Paco Alcacer s'est de nouveau blessé, cette fois au genou. Cette dernière blessure aurait fini de convaincre Lucien Favre de le laisser partir. À Villarreal, l'international espagnol souhaite jouer plus souvent afin de participer à l'Euro 2020 avec la Roja.