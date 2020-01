PSG Mercato : Leonardo passe à côté du brésilien Lucas Paqueta

En quête de renfort pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo a longtemps étudié la piste Lucas Paqueta. Mais le directeur sportif parisien pourrait regretter de n'avoir rien tenté pour signer le Brésilien.

Lucas Paqueta va-t-il rester en Italie ?

Après un an au Milan AC, Lucas Paqueta ne se voit plus continuer l’aventure en Lombardie. Au point où il envisage de quitter les Rossoneri cet hiver. Longtemps intéressé par le jeune milieu de terrain brésilien, Leonardo ne s’est jamais manifesté pour le recruter. Une attitude surprenante surtout quand on sait que le club italien ne compte par retenir son crack.

Le Milan AC est en effet disposé à se séparer de Lucas Paqueta. Outre le désir du joueur de quitter le club, les Rossoneri sont également dans le viseur de la FIFA dans le cadre du fair-play financier. Pour échapper à d’éventuelles sanctions, le club compte vendre quelques éléments parmi lesquels l’ancien joueur de Flamengo.

Direction la Fiorentina pour Paqueta ?

Alors que le directeur sportif du PSG Leonardo ne devrait pas recruter Lucas Paqueta, le milieu de 22 ans pourrait finalement rester en Italie. Un autre club de Serie A voudrait en effet enrôler le Brésilien. Sportmediaset révèle ainsi que la Fiorentina prépare une offre pour le prodige auriverde. Le média transalpin croit savoir que la Viola voudrait enrôler Lucas Paqueta dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Là encore, Sportmediaset révèle que le Milan AC est ouvert à un prêt de Lucas Paqueta. Mais s’agissant de l’option d’achat, les Rossoneri exigent au moins qu’elle s’élève à 35 millions d’euros. Les dirigeants lombards comptent récupérer une bonne partie des 39 millions investis sur le milieu de 22 ans en janvier 2019.

En difficulté au Milan AC, Lucas Paqueta est sous contrat avec la formation lombarde jusqu’en 2023. Ses statistiques illustrent son mal-être cette saison. Il ne compte qu’une offrande en 15 apparitions depuis août.