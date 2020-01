Mauvaise nouvelle pour le PSG : Emre Can est annoncé à Dortmund

Immédiatement après l'annonce du transfert de Paco Alcacer pour Villarreal, Emre Can est annoncé au Borussia Dortmund. Le milieu de la Juventus devrait rejoindre l'équipe de Lucien Favre dans les prochaines heures.

Le départ de Paco Alcacer facilite l'arrivée d'Emre Can à Dortmund

Désireux de changer d'air depuis sa non-inscription dans l'équipe pouvant jouer la Ligue des Champions, Emre Can devrait voir son vœu exaucé dans les prochaines heures. Selon les informations de L'Equipe, une partie du montant du transfert de Paco Alcacer vers Villarreal a immédiatement été réinvestie pour recruter Emre Can.

Le milieu de 26 ans est lié à la Juventus Turin jusqu'en 2022. L'international Allemand n'entre pas dans les plans de Maurizio Sarri qui ne devrait pas le retenir. Selon Kicker, un accord entre Emre Can et le Borussia Dortmund aurait déjà été trouvé. Il ne manquait plus que l'accord financier qui dépendait fortement du transfert de Paco Alcacer.

Emre Can au Borussia Dortmund pour se relancer et jouer l'Euro 2020 ?

Emre Can devrait s'engager avec le Borussia Dortmund pour un contrat de quatre ans et demi. La Juventus souhaitait d'abord obtenir au moins 27 millions d'euros pour le joueur, offre trop élevée pour le Borussia Dortmund qui proposait 23 millions d'euros. Une proposition située entre 23 et 27 millions d'euros est attendue dans les prochaines heures.

Selon l'Equipe, le joueur polyvalent n'évoluera pas dans un poste de milieu de terrain au Borussia Dortmund. Lucien Favre souhaiterait faire jouer Emre Can en défense centrale, avec Mats Hummels et/ou Dan-Axel Zagadou selon le système en place (défense à deux ou à trois). Can peut aussi évoluer au poste de défenseur latéral et au milieu de terrain. Avec lui, Lucien Favre va acquérir un joueur extrêmement doué qui va tout faire pour jouer l'Euro 2020.

L'arrivée de Can à Dortmund est une mauvaise nouvelle pour le PSG. Thomas Tuchel avait prévenu : "Dortmund va encore recruter d'ici la fin de ce mercato, c'est sûr", quelques jours après le recrutement d'Erling Haaland. Le PSG va probablement affronter une équipe du Borussia Dortmund plus forte que celle de la phase de poule.