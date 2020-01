OM, Naples Mercato : Le verdict est tombé pour Faouzi Ghoulam

Associé à un recrutement hivernal de l’ OM, Faouzi Ghoulam a finalement lâché sa réponse. Les recruteurs de l’ Olympique de Marseille savent désormais à quoi s’en tenir au sujet de leur intérêt pour le joueur du SSC Naples.

OM mercato : Faouzi Ghoulam visé pour concurrencer Amavi ?

L’ OM a officiellement déclaré qu’il ne recruterait cet hiver qu’en cas de vente. Pourtant, les recruteurs olympiens auraient aimé signer Faouzi Ghoulam sans avoir vendu. Andoni Zubizarreta aurait sollicité un prêt avec option d’achat du latéral gauche du SSC Naples. Le directeur sportif olympien avait probablement considéré que signer un concurrent pour Jordan Amavi passait avant les considérations économiques.

Un prêt de Faouzi Ghoulam était à envisager puisque l’international algérien manque de temps de jeu avec le SSC Naples (5 apparitions en Serie A cette saison). De plus, le défenseur napolitain n’aurait pas eu besoin de temps d’adaptation, pour avoir déjà évolué à l’ ASSE (son club formateur) avant de signer avec le SSC Naples.

L'écurie marseillaise tient la réponse de Faouzi Ghoulam

Mais hélas, l’ OM ne pourra pas obtenir un prêt de Faouzi Ghoulam. Selon les informations publiées par le Corriere dello Sport, le latéral gauche du SSC Naples aurait refusé l’offre de l’écurie phocéenne. Il souhaite rester avec le club de Serie A malgré son temps de jeu très insuffisant.

Le média transalpin annonce également que l’ OM n’est pas le seul club de Ligue 1 refusé par le Napolitain de 28 ans. Faouzi Ghoulam aurait aussi snobé l’intérêt du LOSC qui envisageait de le signer cet hiver.

A moins d'un retournement hautement improbable à 48 heures de la fin du mercato, on ne voit plus comment Aurélio De Laurentis et son staff parviendraient à se débarrasser de ce boulet. Une situation pourtant très peu prometteuse pour la carrière de Faouzi Ghoulam, à en juger par le temps de jeu que Gennaro Gattuso pourrait lui accorder.