Mercato OL : Celta Vigo, Pape Cheikh Diop au RC Strasbourg ?

Prêté par l' OL au Celta Vigo, Pape Cheikh Diop va-t-il faire son retour en Ligue 1 ? À quelques heures de la fermeture du marché des transferts hivernal, son nom est associé au RC Strasbourg.

Pape Cheikh Diop prêté à Strasbourg en toute fin de mercato ?

Ne rentrant pas dans les plans de l’encadrement technique de l’ OL, Pape Cheikh Diop a été renvoyé à son club formateur l’été dernier. Il est prêté au Celta Vigo pour la saison 2019-2020. Un prêt accompagné d’une option d’achat. Mais le milieu de terrain n’est pas satisfait de son temps de jeu en Liga. Aligné 13 fois en championnat, il n’a été titulaire que 5 fois.

Malgré son faible temps de jeu, l’international U21 espagnol intéresse des prétendants en quête de renfort dans leur entrejeu. Annoncé un temps dans le viseur de West Ham, il serait désormais sur les tablettes du RC Strasbourg. D’après les informations de Dernières Nouvelles d’Alsace, le coach Thierry Laurey songe à Pape Cheikh Diop pour renforcer son groupe cet hiver.

Selon le journal régional, le Racing Club de Strasbourg souhaiterait se faire prêter les services du joueur de l’ OL pour les quatre derniers mois de la saison. Intéressé par l’idée de se relancer dans le nord, le milieu relayeur de 22 ans serait prêt à réduire son salaire, à en croire la source. Sauf qu’il n’est pas le seul à décider de son avenir. Lyon doit évidemment s’accorder avec le Celta Vigo d’abord. Car son prêt au club galicien est valide jusqu'à fin juin 2020.

Pape Cheikh Diop intéresse le Racing Club de Strasbourg depuis longtemps

Et à un jour de la fermeture du mercato hivernal, Galiciens et Lyonnais ne sont pas enclins à casser le prêt de Pape Cheikh Diop, d’après les indiscrétions du média Faro de Vigo. Quant à L’Équipe, il douche carrément le supposé intérêt du club alsacien cet hiver.

Le quotidien de sport francilien précise que l’espagnol « a été suivi un temps par le Racing Club, mais cela n'est pas allé plus loin ». Le journal national va plus loin et assure que « Pape Cheikh Diop ne rejoindra pas Strasbourg cet hiver, car le club ne devrait plus recruter jusqu'à la fin du mercato ».