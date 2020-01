AS Monaco : Encore une mauvaise nouvelle pour Islam Slimani

Alors que son avenir semble désormais s’écrire loin de l’AS Monaco, Islam Slimani n’en finit plus d’enchaîner les coups durs. Il sera absent contre Nîmes samedi lors de la 22e journée de Ligue 1.

Islam Slimani forfait contre Nîmes

Absent lors des quatre derniers matches de l’AS Monaco, Islam Slimani le sera encore samedi. Le club de la Principauté se déplace sur la pelouse du Stade des Costières pour défier Nîmes. Comme lui, le gardien Seydou Sy et Pietro Pellegri vont manquer cette rencontre comptant pour la 22e journée de Ligue 1.

Jeudi, l’AS Monaco a annoncé plusieurs forfaits dans un communiqué médical. Blessé à une jambe, Islam Slimani n’a plus disputé de rencontre avec le club du Rocher depuis le match nul spectaculaire (3-3) au Parc des Princes le 12 janvier. Il n’est plus un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Robert Moreno et il faut dire que l’absence de l’attaquant algérien est préjudiciable aux Monégasques.

Lors de leurs quatre dernières sorties, Robert Moreno et ses hommes n’ont en effet enregistré qu’une seule victoire. C’était en Coupe de France contre le club de National 2 Saint-Pryvé FC (3-1). Entre temps, les Rouge et Blanc ont été sortis en huitièmes de finale par Saint-Etienne (défaite 1-0). En championnat, l’ASM a concédé deux défaites en l’absence d’ Islam Slimani : 4-1 contre le PSG et 3-1 face au RC Strasbourg.

Déjà la fin pour Islam Slimani à Monaco ?

Avant le départ de Leonardo Jardim, Islam Slimani était un élément important de l’effectif de l’AS Monaco. Il compte 7 buts et 8 passes décisives cette saison en 14 matches de Ligue 1. Prêté par Leicester avec option d’achat, l’Algérien semblait parti pour rester sur le Rocher. Mais l’arrivée de Robert Moreno semble contraindre le champion d’Afrique à quitter la Principauté.

Un temps envoyé au PSG, Islam Slimani pourrait rentrer en Angleterre. Si Aston Villa avait déjà tenté le coup sans succès, il se pourrait que ce soit Manchester United qui s’essaye à son tour dans les dernières heures du mercato. Le journaliste italien de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, indiquait récemment que l’international algérien (69 sélections/30 buts) était sur les tablettes des Reds Devils. Ceux-ci sont privés de Marcus Rashford pour de longs mois.