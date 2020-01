Stade Rennais Mercato : Arrivée imminente de Steven Nzonzi

À moins de 48 heures de la fermeture du mercato hivernal, le Stade Rennais est très optimiste pour le recrutement de Steven Nzonzi. Le milieu de terrain de l’AS Rome serait en route pour rejoindre le club rennais.

Steven Nzonzi en route pour le Stade Rennais ?

Le flou se dissipe peu à peu sur ce dossier. En difficulté à Galatasaray où il est prêté par l’AS Rome, Steven Nzonzi se dirige de plus en plus vers un transfert en Ligue 1. Le milieu de terrain se rapproche sérieusement du Stade Rennais. Le joueur de 31 ans a déjà donné son accord pour rejoindre le club breton sous la forme d’un prêt et le deal devrait être réglé dans les prochaines heures.

Eurosport révèle en effet que Steven Nzonzi se serait envolé ce jeudi en direction de Rennes afin de finaliser les derniers détails de sa prochaine arrivée chez les Rouges et Noirs. Ce prêt à Rennes sera l’occasion pour l’ancien Andalou de se relancer en Ligue 1. Un joli coup pour le Stade Rennais qui pourrait compter sur un renfort de premier choix dans la course à l’Europe.

Les deux écuries ont finalement trouvé un terrain d’entente

L’arrivée de Steven Nzonzi est une excellente nouvelle pour les Rennais. Pourtant ce dossier s’annonçait très compliqué pour les Bretons. En effet, le milieu de terrain perçoit actuellement un salaire avoisinant les 3,3 millions d’euros par an. Et les dirigeants romains attendraient de leurs homologues rennais qu'ils prennent en charge la totalité du salaire du milieu de terrain. Une somme très élevée pour le Stade Rennais.

Toutefois, l’AS Rome aurait fait des concessions pour faciliter le départ de son joueur. Le club italien, après plusieurs semaines de négociations, se serait finalement engagé à payer une partie du salaire mensuel de Steven Nzonzi. Ce qui aurait alors décanté la situation pour son transfert à Rennes. Le natif de Colombes devrait passer la traditionnelle visite médicale dans les prochaines heures avant de s’engager officiellement avec le club entrainé par Julien Stéphan.