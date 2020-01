PSG - Metz : match déplacé pour la finale de la Coupe de la Ligue

La rencontre de Ligue 1 devant opposer le PSG au FC Metz va être déplacé au 8 ou 22 avril. En cause, la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon le 4 avril.

PSG - Metz déplacé en raison de la finale de la Coupe de la Ligue

Comme chaque année et pour sa dernière édition, la finale de la Coupe de la Ligue est programmée le même week-end qu'une journée de championnat. Cette année, c'est le samedi 4 avril qui a été choisi par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Ce jeudi, la LFP a annoncé le report de deux rencontres de Ligue 1 à cause de la finale de la Coupe de la Ligue : PSG - Metz et Lyon - Nîmes qui devait avoir lieu le dimanche 5 avril.

Les nouvelles dates des deux rencontres ne sont pas encore définies. En effet, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sont encore en lisse en Ligue des Champions. Le champion de France va affronter le Borussia Dortmund, alors que l'Olympique Lyonnais va affronter la Juventus Turin. Selon le parcours des clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions, la date du report des matchs de Ligue 1 sera le 8 ou le 22 avril. Si l'une des équipes se qualifie pour les quarts de finale, l'équipe qualifiée jouera son match en retard de Ligue 1 le 22 avril. L'équipe éliminée de la Ligue des Champions jouera son match de Ligue 1 le 8 avril.

PSG - OL, gros choc pour la dernière finale de la Coupe de la Ligue

Difficile de faire mieux que ce duel au sommet pour la dernière finale de la Coupe de la Ligue. En effet, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sont deux des meilleures équipes de France depuis les années 2000. Paris est l'équipe la plus titrée en Coupe de la Ligue. L'OL de Jean-Michel Aulas et Juninho vont tout tenter pour gagner cette compétition, malgré les absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.