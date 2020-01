OM : CdF, le défi lancé par Dimitri Payet après Strasbourg

L’ OM a battu le RC Strasbourg (3-1) mercredi soir en 8es de finale de la coupe de France. Dimitri Payet est désormais convaincu que l’ Olympique de Marseille peut battre n’importe quel club de la compétition au Vélodrome.

OM : Payet s’enflamme après la victoire contre Strasbourg

L’ OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la coupe de France en battant le RC Strasbourg (3-1). Une victoire dont Dimitri Payet a été l’un des plus grands artisans, avec 1 but et 1 passe décisive. Le Réunionnais s’est présenté au micro de France 3 à la fin de la rencontre.

Dimitri Payet s’est d’abord félicité « du but de Bouna qui vient d’ailleurs… ». En effet, le latéral droit de l’ Olympique de Marseille a marqué un but à la Messi, c’est-à-dire après avoir dribblé plusieurs défenseurs du RC Strasbourg. L’ancien Hammer a ensuite loué la solidité des Olympiens « malgré une grosse pression de Strasbourg ».

Mais Dimitri Payet reconnait que l’ OM « aurait pu faire mieux en seconde mi-temps » et que sans un grand Steve Mandanda dans les cages, le résultat du match aurait pu être différent.

Payet attend le prochain adversaire des Phocéens de pied ferme

L’ OM a obtenu son billet pour les quarts de finale de la coupe de France, après avoir successivement battu le Trélissac FC, l’US Granville et le RC Strasbourg. André Villas-Boas et ses joueurs font désormais de la coupe de France un objectif majeur de la saison. Le chemin est encore long et semé d’embûches car les Marseillais pourraient tomber sur des gros.

Mais Dimitri Payet n’en est point inquiet. Pour le maître à jouer, l’ Olympique de Marseille peut battre n’importe quel adversaire dans cette compétition. A condition de « jouer à domicile ».