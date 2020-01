Mercato OL : Bruno Guimaraes savoure sa signature à Lyon

Bruno Guimaraes, la dernière recrue en date de l’ OL a livré ses premières impressions sur la télé de son nouveau club, juste après l’officialisation de sa signature.

Bruno Guimaraes heureux de jouer à l' OL

Bruno Guimaraes est officiellement un joueur de l’ OL depuis ce jeudi 30 janvier 2020. Le club rhodanien a appris que le milieu de terrain brésilien s’est engagé jusqu’en juin 2024, soit pour quatre saisons et demie. Il rejoindra l’équipe de Rudi Garcia le 10 ou 11 février prochain, après les qualifications des JO 2020. Le milieu de terrain de 22 ans s’est confié à OLTV.

Il ne cache pas sa joie de pouvoir découvrir le championnat européen. « Je suis impatient, mais aussi très heureux de me lancer dans cette nouvelle étape de ma vie. C’est une opportunité de carrière qui m’a été offerte », a déclaré Bruno Guimaraes, dans des propos sur le site internet de l’ OL.

Il faut rappeler que le transfert du capitaine de la sélection Olympique du Brésil a été bouclé par son compatriote Juninho (Directeur sportif) à Bogota en Colombie. Et le transfuge de l’Athlético Paranaense n’a pas caché l’intérêt que lui ont témoigné les responsables rhodaniens.

« Je suis très heureux que le club me fasse confiance. Tout le club et tout le staff ont démontré beaucoup d’intérêt à mon égard », a-t-il témoigné, avant de savourer sa signature à l’Olympique Lyonnais. « Lyon est une grande équipe, ils ont de bons résultats. Pas toutes les équipes jouent la Ligue des Champions et la finale de la Coupe de la Ligue. Pour ça, je suis très heureux de faire partie de l’ OL », a exprimé Bruno Guimaraes.

Bruno Guimaraes dévoile ses objectifs avec l' OL

La nouvelle recrue des Gones a bouclé ses premiers mots sur ses objectifs. « Mes objectifs sont de remporter des titres et d’aider l’équipe dès mon arrivée. Il faut que je sois à la hauteur de cette responsabilité, de l’investissement qui a été fait. Donc mon objectif c’est de gagner des titres, de pouvoir inscrire mon nom dans l’histoire du club. Ce serait un honneur », a-t-elle conclu.

Rappelons que Lyon a déboursé 20 M€ pour s’attacher les services de la pépite brésilienne, courtisée par l'Atlético Madrid.