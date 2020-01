Barça Mercato : Le verdict tombe pour la succession de Suarez

À moins de 48 heures de la fermeture du mercato hivernal, le FC Barcelone est très pessimiste concernant la succession de Luis Suarez. Le club catalan aurait finalement décidé de ne recruter aucun joueur en cette fin de mercato.

FC Barcelone : Luis Suarez ne sera pas remplacé

Cet hiver, le FC Barcelone a une priorité : le renforcement de son secteur offensif. Le club catalan aimerait attirer un nouvel attaquant afin de compenser la longue absence de Luis Suarez. L’international uruguayen a subi une intervention chirurgicale au genou et sera indisponible durant quatre mois. Il ne rejouera pas avant le mois de mai. Une longue absence qui sera préjudiciable pour le FC Barcelone déjà privé de son buteur Ousmane Dembélé.

C’est pourquoi le FC Barcelone envisageait de faire venir un renfort offensif durant ce mercato hivernal. « C’est un sujet sur lequel la direction sportive devra se pencher en détail », déclarait récemment Quique Setien. L’entraineur catalan souhaite attirer un nouveau numéro 9 au FC Barcelone pour la suite de la saison. Du coup, les noms de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Rodrigo Moreno (Arsenal) ou encore Olivier Giroud (Chelsea) étaient évoqués. Mais le club catalan ne devrait pas recruter d'attaquant cet hiver.

Quique Setien devra se contenter de l’effectif actuel

En effet, la presse espagnole est unanime sur le sujet. Marca, Mundo Deportivo et RAC-1 assurent en chœur que les dirigeants catalans auraient finalement décidé de ne recruter aucun joueur en cette fin de mercato. Le FC Barcelone ne souhaiterait plus se renforcer.

Résultat, l’attaquant Luis Suarez ne sera pas remplacé et l’entraineur Quique Setién devra se contenter de l’effectif actuel. Le coach catalan devra trouver une solution interne pour remplacer El Pistolero. Il pourrait essayer Antoine Griezmann en pointe de l'attaque catalane. Le Français a notamment été titulaire lors des trois derniers matchs des Catalans et devrait gagner encore plus de temps de jeu cette saison.