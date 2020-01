Officiel : Nolan Roux quitte Guingamp et rejoint Nîmes Olympique

Nolan Roux a décidé de résilier son contrat avec l'EA Guingamp. Attaquant de 31 ans a rejoint Nîmes Olympique.

Nolan Roux va retrouver la ligue 1 avec Nîmes Olympique

Les Crocos, avant-dernier de Ligue 1 ont urgemment besoin de renforts de qualité pour tenter d'éviter la relégation en ligue 2 cette saison. Pour se renforcer sur le plan offensif, Nîmes a choisi de recruter un vétéran de la Ligue 1, Nolan Roux.

Le désormais ex-attaquant de l'EA Guingamp a trouvé un accord avec Nîmes ce jeudi. Pour cette raison, il a décidé de quitter l'actuel 9e de ligue 2 pour rejoindre Nîmes. L'attaquant Français était en manque de temps de jeu avec Guingamp. En effet, Roux a été titularisé seulement 4 fois et fait 14 apparitions cette saison. Nîmes va accueillir un véritable vétéran de la ligue 1, passé par le RC Lens, le Stade brestois, Lille OSC, Saint-Etienne et le FC Metz.

Nîmes aura besoin de plus que Nolan Roux pour se sauver

17e défense de ligue 1 (35 buts concédés), Nîmes a perdu 12 de ses 21 matches cette saison (3 victoires et 6 nuls). Avec seulement 15 points, les Crocos sont à 6 points du premier non relégable, Dijon. Côté offensif, les choses ne sont pas très différentes. En effet, les Nîmois ont inscrit seulement 16 buts en 21 matches de ligue 1. Les Crocos et Dijon sont les pires attaques de ligue 1 pour le moment.

Les recrutements des attaquants Nolan Roux et Moussa Kone (23 ans) devraient dynamiter le secteur offensif. En effet, les attaquants Nîmois sont effectivement à la peine. Au milieu, les Crocos ont enregistré l'arrivée de Yassine Benrahou en provenance des Girondins de Bordeaux. Marquer plus de buts sera très certainement insuffisant, car Nîmes a un ratio de but concédé extrêmement élevé. La défense Nîmoise n'a pour le moment pas les moyens de tenir face aux équipes de ligue 1. Le mercato se referme demain, l'arrivée d'un défenseur pourrait peut-être aider.