FC Nantes Mercato : Gourcuff prêt à se séparer de Thomas Basila ?

La fin du mercato risque d’être mouvementée du côté du FC Nantes. Le club entrainé par Christian Gourcuff pourrait se séparer de Thomas Basila. Un prétendant s’activerait pour recruter le jeune défenseur.

FC Nantes : Thomas Basila cédé cet hiver ?

Après le retour de prêt d’Anthony Limbombe et l’arrivée de Renaud Emond, le FC Nantes ne devrait pas accueillir d’autres recrues cet hiver. En effet, Christian Gourcuff s’est montré très pessimiste concernant la suite du mercato nantais. L’entraineur nantais « cherche des solutions internes » pour étauffer son secteur défensif, fragilisé par de nombreuses blessures.

Mais l’entraineur nantais pourrait tout de même se séparer d’un jeune défenseur. Thomas Basila n’a pas beaucoup été utilisé cette saison. Profitant de l’indisponibilité de ses coéquipiers Nicolas Pallois et Molla Wagué, le joueur de 20 ans retrouve peu à peu du temps de jeu au FC Nantes. Toutefois, Thomas Basila n’est toujours pas parvenu à convaincre l’entraineur Christian Gourcuff.

Le défenseur central a retrouvé le banc de touche le week-end dernier face à Bordeaux (défaite 1-0). Entré en cours de jeu après l’exclusion d’Andrei Girotto, il a été le principal fautif sur le seul but de la rencontre. Il l’a lui-même affirmé en conférence d’après-match.

Un club néerlandais déjà aux aguets pour le défenseur

D'ailleurs, Thomas Basila n’a pas été convoqué par Christian Gourcuff pour le derby face au Stade Rennais (vendredi 20h 45). Il pourrait même quitter le club nantais dans les prochaines heures. En effet, le défenseur du FC Nantes intéresserait fortement le FC Utrecht. Selon les informations de 20 Minutes, le club néerlandais serait déjà passé à l’offensive dans ce dossier.

Les dirigeants bataves auraient déjà formulé une offre pour Thomas Basila. Ils souhaiteraient attirer le Canari sous la forme d’un prêt avant la fermeture du mercato hivernal. Christian Gourcuff va-t-il à céder son joueur ? Peu probable… Surtout quand on sait que le FC Nantes est confronté à de nombreux soucis physiques dans son secteur défensif. On voit mal le coach nantais se séparer de son défenseur. Mais rien n’est impossible en période de mercato. Et la mise à l'écart du jeune défenseur pour le déplacement à Rennes fait planer le doute sur son avenir.