Dijon FCO Mercato : Yassine Benzia renforce le club bourguignon

C’est terminé pour Yassine Benzia à l’Olympiakos. Il a quitté le club grec pour s’engager avec le Dijon FCO. Le milieu offensif a été transféré par le LOSC qui l'avait prêté au club grec.

Yassine Benzia signe au Dijon FCO jusqu'en juin 2023

Comme annoncé, Yassine Benzia a rejoint le Dijon FCO en renfort, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts de l’hiver. Il débarque de l’Olympiakos Le Pirée (en Grèce) où il était prêté et signe en Bourgogne. Le LOSC, club auquel il appartenait jusqu’en juin 2023, a décidé de transférer l’international algérien. Ce dernier a ainsi paraphé un contrat de trois saisons et demie avec l’équipe entrainée par Stéphane Jobard.

« Yassine Benzia est Dijonnais ! Le DFCO et le LOSC ont en effet trouvé un accord pour le transfert de Yassine Benzia, qui s’est engagé jusqu’en juin 2023. Prêté à l’Olympiakos lors des six derniers mois, il a souhaité stopper cette expérience en Grèce pour retrouver la Ligue 1 Conforama où il compte déjà 121 matchs (13 buts, 13 passes décisives) », a communiqué le Dijon FCO, ce jeudi 30 janvier.

Le président des Rouge et Blanc se félicite d’enrôler un renfort doté d’une grande expérience. « C’est un joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune âge, il possède beaucoup d’expérience. De par ses nombreuses qualités, il contribuera à aider le club à atteindre ses objectifs », s’est réjoui Olivier Delcourt.

Yassine Benzia débarque à Dijon avec son expérience

Parlant d’expérience, Yassine Benzia a été formé à l’ OL (2010-2012) et y est devenu professionnel. Il a disputé 54 matchs entre 2012 et 2015 avec Lyon, avant son transfert à Lille OSC, fin août 2015. « Yassine Benzia s’est révélé très jeune au plus haut niveau, démontrant une aisance technique et une capacité d’élimination rare. En 2015, il choisit de poursuivre sa carrière au LOSC, avant d’être prêté successivement à Fenerbahce (Turquie) et à l’Olympiakos où il participera à 3 matchs de Ligue des Champions en 2019. Il a également joué 8 matchs de Ligue Europa (2 buts) dans sa carrière.

Très rapidement repéré par les sélectionneurs de l’équipe de France, Yassine Benzia a porté le maillot bleu à 43 reprises (26 buts) dans les catégories U16 à U21. Il a finalement fait le choix d’évoluer avec la sélection algérienne, avec laquelle il compte 4 sélections (1 but) », a rappelé le Dijon FCO, sur son site internet.