OM - RC Strasbourg (3-1) : Villas-Boas séduit par Maxime Lopez

André Villas-Boas s’est enflammé pour la prestation de Maxime Lopez lors du match entre l’ OM et le RC Strasbourg (3-1), mercredi soir en 8es de finale de la coupe de France. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille a détaillé l’apport du jeune milieu de terrain. Sans toutefois omettre de pointer sa principale limite.

OM : Villas-Boas emballé par la prestation de Lopez contre Strasbourg

L’ OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la coupe de France en battant le RC Strasbourg (3-1). Bouna Sarr, Dimitri Payet et Boubacar Kamara ont été les auteurs des buts marseillais. Mais André Villas-Boas semble avoir été plus emballé par la prestation de Maxime Lopez, titularisé probablement en raison de la suspension de Morgan Sanson.

Selon le technicien portugais, Maxime Lopez « a percuté, il est passé dans le dos du latéral adverse ». Il a été très remuant en se montrant disponible et à la hauteur du rythme de jeu de l’ OM. Le Lusitanien voit en Maxime Lopez « un joueur qui prend des risques » et qui « cherche toujours des une-deux, des petites passes au milieu… ».

Bref, l’ancien pensionnaire du FC Burel « a fait un très bon match ». Cela a même été « un des plus beaux matches pour lui ».

Mais hélas, Maxime Lopez n’a pas un statut de titulaire avec l’ OM en raison de la grande forme de Valentin Rongier et de Morgan Sanson. Le joueur de 22 ans ne fait pas non plus les bons choix au moment de la dernière passe.