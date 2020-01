OL Mercato : Bruno Guimaraes explique son choix du N°39

Bruno Guimaraes a choisi de porter le maillot floqué du N°39 à l' OL, club avec lequel il a signé ce jeudi 30 janvier 2020. Le Brésilien a expliqué pourquoi il réclame toujours ce numéro dans les clubs où il a joué.

Bruno Guimaraes porte le N°39 en hommage à son père

Bruno Guimaraes est déjà un joueur de l’ OL, car il s’est engagé officiellement avec le club rhodanien, ce jeudi. Cependant, il ne rejoindra Lyon que le 10 ou 11 février prochain. Mais la recrue brésilienne a déjà choisi son numéro à l’Olympique Lyonnais. Le même qu’il portait au Brésil avec l’Athlético Paranaense, son club d’origine.

Le milieu de terrain de 22 ans n’a pas choisi ce numéro par hasard. Bien au contraire, c’est plutôt un chiffre très symbolique pour lui et ses proches. « Le numéro 39, c’est en lien avec la situation de ma famille, mais plus précisément de mon père. C’était le numéro de son taxi », a expliqué Bruno Guimaraes sur OLTV, après la signature de son contrat avec l’ OL.

La recrue lyonnaise rend en effet hommage à son père. Ce dernier a consenti d'énormes sacrifices pour permettre à son fils d’être aujourd’hui un footballeur professionnel, selon le témoignage du néo-Lyonnais.

« C’est grâce à lui et à ce numéro qu’il a pu subvenir aux besoins de la maison, pendant très longtemps. C’est un souvenir de lui que je garde avec moi. Peu importe où, je demande toujours ce numéro. Je l’ai même tatoué sur moi. Où je vais, j’emporterai le 39 avec moi », a justifié Bruno Guimaraes.

Le capitaine de la sélection brésilien dispute en ce moment le tournoi pré-olympique qualificatif pour les JO 2020 de Tokyo. C'est donc à l'issue de ces éliminatoires qu'il débarquera entre Rhône et Saône. À Lyon, la pépite brésilienne sera accueillie par une colonie de compatriotes, notamment Marcelo Guedes, Fernando Marçal, Rafael, Thiago Mendes et Jean Lucas. Mais aussi par deux anciennes gloires de l' OL : Juninho (Directeur sportif) et Claudio Caçapa (adjoint de Rudi Garcia).