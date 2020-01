Rennes - FC Nantes : Surprises dans le groupe de Gourcuff

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, le FC Nantes ira défier le Stade Rennais au Roazhon Park ce soir à partir de 20h 45. Et l’entraineur Christian Gourcuff a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ce derby.

Le groupe de Christian Goucuff avec deux surprises

Ce vendredi soir, Christian Gourcuff va tenter de battre son ancienne équipe. En effet, le FC Nantes va affronter le Stade Rennais pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L’entraineur nantais espère revenir du Roazhon Park avec les trois points. Et pour ce faire, Christian Gourcuff va devoir se passer des services de plusieurs éléments. L’entraineur des Canaris a fait confiance à un groupe de 18 joueurs.

Prévu pour être dans le groupe nantais, Thomas Basila n’a pas été convoqué par Christian Gourcuff. Le défenseur central, entré en cours de jeu lors de la défaite face à Bordeaux (1-0), ne figure pas dans le groupe des Canaris pour affronter les Rennais. Une mise à l’écart qui peut surprendre... Le jeune de 20 ans a été remplacé par Molla Wagué, de retour de blessure. L'international malien devrait être associé à René Krhin en charnière défensive.

Aussi, Anthony Limbombé est forfait pour cette rencontre. L’attaquant belge n’est pas totalement remis de sa blessure. Un temps espéré pour le déplacement à Rennes, il n’est pas encore prêt à rejouer et manquera le derby breton. L’entraineur nantais n’a pas voulu prendre de risque. Aux forfaits d’Anthony Limbombé et Thomas Basila s’ajoutent ceux de Nicolas Pallois et Roli Pereira (blessés). Suspendus, Kalifa Coulibaly et Andrei Girotto ne seront pas de la partie.

FC Nantes : Les 18 joueurs convoqués pour affronter le Stade Rennais

Gardiens : Alban Lafont, Denis Petric

Défenseurs : Denis Appiah, Homawoo, Prado Ruiz, Charles Traoré, Molla Wagué

Milieux : Mehdi Abeid, Benavente, Ludovic Blas, Krhin, Louza, Moutoussamy, Abdoulaye Touré

Attaquants : Kader Bamba, Renaud Emond, Ndilu, Moses Simo