ASSE Mercato : La situation se complique pour Loïs Diony

En difficulté à l’ASSE, Loïs Diony ne cache plus ses envies d’ailleurs. L’attaquant souhaite quitter le club stéphanois en cette fin de mercato. Une volonté de départ assumée qui fait les affaires de ses courtisans.

C’est décidé, Loïs Diony veut quitter l’AS Saint-Étienne

Ce vendredi - dernier jour de mercato hivernal - sera sans doute une journée décisive pour l’avenir de Loïs Diony. Recruté en juillet 2017, l’attaquant français n’est jamais parvenu à s’imposer à l’AS Saint-Étienne. Cette saison, il passe le clair de son temps sur le banc de touche.

En effet, Loïs Diony est très peu utilisé par Claude Puel. L’entraineur de l’ASSE préfère d’autres options pour animer son secteur offensif. Depuis l’entame de la saison, le joueur de 27 ans n’a disputé que 5 rencontres de Ligue 1 sous le maillot vert. Un faible temps de jeu devenu insupportable pour l’attaquant. Et cette fois, ça sent vraiment le roussi entre Loïs Diony et l’AS Saint-Étienne.

Jusqu' à présent, les rumeurs de mal-être ou de divorce entre les deux parties n'émanaient que de sources indirectes. Mais là, c'est l’attaquant lui-même qui a affiché son mécontentement et ses envies d'ailleurs.

Quelle sera sa future destination ?

Dans des propos rapportés par L’Équipe, le buteur a affiché son souhait de quitter le club stéphanois cet hiver. « Mais je ne m'en suis jamais caché : je veux partir, je l'ai déjà dit publiquement et ça demeure mon souhait », a-t-il déclaré. L’ancien attaquant de Dijon FCO souhaite quitter l’ASSE durant ce mercato hivernal. La balle est désormais dans le camp de sa direction qui ne ferme pas vraiment la porte à un départ de son joueur. Si un club intéressé formule l’offre espérée par l’AS Saint-Étienne (soit 3 millions d’euros), il y a de fortes probabilités que l’aventure de Loïs Diony à l' AS Saint-Etienne s’achève cet hiver.

Pour le moment, l’intérêt de deux clubs belges, le FC Bruges et le RSC Anderlecht, a été évoqué, mais sans suite. Le buteur stéphanois n’a toujours pas trouvé preneur.