Chelsea mercato : nouvelle offre de l'Inter pour Olivier Giroud

L'Inter Milan fait une nouvelle offre et la Lazio Rome entre dans la course pour l'attaquant de Chelsea Olivier Giroud. Le mercato referme ses portes ce vendredi.

Duel entre l'Inter Milan et la Lazio Rome pour Olivier Giroud

L'Inter Milan a fait une nouvelle offre pour essayer de recruter l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud. L'équipe d'Antonio Conte a aussi tenté de faire signer Fernando Llorente de Naples, car le dossier Giroud était à l'arrêt. Selon Sky Sports, Naples aurait refusé de laisser partir Fernando Llorente. Ce refus a poussé l'Inter Milan à revenir dans la course pour le champion du monde 2018.

Plus tôt dans la journée de jeudi, la Lazio Rome s'est également lancée dans la course à la signature de l'international Français. L'équipe de Rome négocie actuellement avec Chelsea et aurait déjà un accord pour le transfert du français. La date de fermeture du mercato hivernal est aujourd'hui. L'issue du dossier Olivier Giroud sera connue dans la journée. La Lazio Rome proposerait un contrat de deux saisons et demie avec un salaire avoisinant les 3 millions d'euros par saison. La bataille pour Olivier Giroud est donc lancée. Toutefois, Chelsea ne laissera pas partir Olivier Giroud sans avoir trouvé un remplaçant.

Chelsea veut engager un remplaçant avant de laisser partir Olivier Giroud

Quelle que soit l'offre, il est difficile pour les Blues de laisser partir Olivier Giroud. En effet, l'équipe de Frank Lampard veut engager un autre attaquant avant de permettre à Giroud de partir. La cible prioritaire serait le joueur de Naples, Dries Mertens. Les Blues seraient en pourparlers avec Naples, l'équipe entraînée par Gennaro Gattuso.

Giroud a refusé deux propositions de Newcastle ce mois-ci, alors que le natif de Chambéry serait ouvert à un transfert à Tottenham, un autre prétendant. Le contrat actuel de l'international Français à Chelsea expire cet été, le 30 juin. Il n'a fait que cinq apparitions en Premier League avec les Blues. Barré par Tammy Abraham, Giroud souhaite retrouver du temps de jeu dans un autre club afin de maximiser ses chances de participer à l'Euro 2020.