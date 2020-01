Mercato : Yannick Carrasco de retour à l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid officialisera l'arrivée de Yannick Carrasco ce vendredi. Le club madrilène aurait trouvé un accord avec le club chinois, Dalian Yifang.

Prêt avec option d'achat pour Yannick Carrasco à l'Atletico

Yannick Carrasco arrivera à l'Atletico Madrid sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le club de Madrid va d'abord évaluer le niveau actuel du joueur durant le prêt de six mois. L'option d'achat sera levée si la direction et Diego Simeone sont satisfaits des performances de Yannick Carrasco. L'ancien joueur de l'Atletico Madrid n'a pas participé à une compétition officielle depuis un certain temps. Conscient qu'il pourrait être sollicité durant le mercato hivernal, il s'est entraîné seul en Belgique.

L'Olympique Lyonnais et plusieurs autres clubs sont venus aux nouvelles pour Yannick Carrasco. Mais ce dernier était déjà en contact avec les dirigeants de l'Atletico Madrid avec lesquels il négociait son retour. Le joueur a déjà passé une partie de la visite médicale à Madrid. Selon AS, le personnel médical de l'Atlético Madrid a même été surpris du bon état physique du Belge.

L'Atletico Madrid a besoin de se renforcer à cause des blessures

Le joueur le plus cher de l'histoire de l'Atletico Madrid, Joao Felix est de nouveau blessé. Celui a qui on promet un avenir à la Cristiano Ronaldo peine à confirmer toutes les attentes placées en lui. Le talent est effectivement là mais les blessures récurrentes de l'international portugais commence à irriter la direction de l'Atletico Madrid. Pour ne rien arranger, Diego Costa, est aussi souvent à l'infirmerie depuis son retour.

Koke est de retour et devrait être aligné ce week-end lors du derby madrilène face au Real Madrid. Le défi de l'Atletico, qui a perdu énormément de cadres l'été dernier, est de terminer la saison avec une place qualificative pour la Ligue des Champions en Liga. Eliminer Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions paraît impossible à l'heure actuelle pour l'Atletico Madrid. Avec Yannick Carrasco et une autre recrue offensive, Diego Simeone va mettre toutes les chances de son côté.