OL : CDF, Rudi Garcia fait une annonce après avoir éliminé Nice

L’ OL est en quart de finale de la Coupe de France, après avoir éliminé l’OGC Nice (2-1), jeudi soir. Rudi Garcia savoure la victoire et fait une annonce, avant d’affronter encore le même adversaire, dimanche, en Ligue 1.

Grâce aux buts de Moussa Dembélé (15e) et d’Houssem Aouar (90e+3), l’ OL a sorti l’OGC Nice en 8e de finale de la Coupe de France. L’équipe de Rudi Garcia affrontera l’ OM d’André Villas-Boas, le mercredi 12 février (20h55), au Groupama Stadium, en quart de finale de cette compétition.

Rudi Garcia ne pense pas encore à ce match qui arrive dans 12 jours. Lui et son équipe sont tournés vers le deuxième déplacement à l’Allianz Riviera, dès ce dimanche 2 février (15h). En effet, l’ OL affronte encore l’OGC Nice, mais cette fois en Ligue 1, pour le compte de la 22e journée. Le coach de l’Olympique Lyonnais a prévu des changements lors de ce match. Comme il l’avait fait, jeudi soir, en Coupe de France.

« On a tellement de matchs que tout le groupe est concerné. Le banc nous a permis de gagner le match. On ne peut pas jouer tout le temps avec les mêmes. Il y aura aussi du sang frais dimanche », a-t-il annoncé, après la qualification.

En effet, Rudi Garcia avait gardé Karl Toko-Ekambi et Houssem Aouar sur le banc de touche au coup d’envoi. Entrés en jeu, respectivement à la place de Moussa Dembélé (71e) et de Ryan Cherki (84e), l’attaquant et le meneur de jeu ont été décisifs. Le premier a obtenu un penalty dans le temps additionnel, et le deuxième l’a transformé, qualifiant ainsi l’ OL.

« C’est une satisfaction, car c’était un tirage difficile. Ce n’était pas évident. On s’est appuyés sur ce qu’on avait fait à Nantes. J’ai bien aimé l’implication tactique de mon équipe. On aurait dû se mettre à l’abri plus tôt. On n’a presque pas concédé d’occasions. J’ai aussi aimé la célébration collective avec le banc après le but d’Houssem Aouar. Il faudra corriger nos soucis en fin de match. On va regarder tout ça. On s’est qualifié et on l’a fait avant la prolongation », a commenté Rudi Garcia. Rappelons que l' OL est en finale de la Coupe de la Ligue et affrontera le PSG, le 4 avril au stade de France (21h10).