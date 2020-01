PSG Mercato : Loïc Mbe Soh ne rejoindra pas le club de Sochaux

Le jeune défenseur du Paris Saint-Germain, Loïc Mbe Soh ne rejoindra pas Sochaux durant ce mercato. Mbe Soh devrait rester à Paris.

Loïc Mbe Soh n'ira ni à Sochaux, ni au Havre durant ce mercato

L'international U19 était courtisé par Sochaux durant ce mercato hivernal. L'arrivée du défenseur central à Sochaux était étroitement lié au dossier Maxence Lacroix. Ce dernier devait partir à l'Atalanta Bergame et ainsi débloquer l'arrivée en prêt du défenseur parisien, Loïc Mbe Soh. L'Atalanta Bergame et Sochaux ne sont pas parvenus à un accord et le deal n'a finalement pas eu lieu pour Maxence Lacroix. Ce dernier ne rejoindra pas la Serie A, bloquant ainsi Loïc Mbe Soh qui ne peut donc rejoindre Sochaux.

Un autre club a aussi essayé de recruter l'international U19, il s'agit du club du Havre. Paul Le Guen, coach du HAC, aime beaucoup le profil athlétique du joueur. Malheureusement pour le joueur du PSG, son homonyme, Loïc Badé (19 ans) réalise de très bonnes prestations en charnière centrale. Le HAC ne souhaite plus recruter dans l'axe de sa défense.

Le PSG va garder son jeune défenseur pour le reste de la saison

A moins d'une surprise de dernière minute en ce dernier jour de mercato, Loïc Mbe Soh va rester au Paris Saint-Germain cet hiver. Le profil du jeune défenseur est extrêmement apprécié en France et plusieurs clubs devraient tenter de recruter le joueur avant la fin du mercato.

Sans Marquinhos et Thiago Silva, le PSG est affaibli en défense. Les deux joueurs devraient être de retour avant le match le plus important de la saison pour le moment contre le Borussia Dortmund. En cas de nouvelles absences et avec l'enchaînement des matchs, Loïc Mbe Soh aura sans doute un peu plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Il est fort probable que le joueur parisien fasse la deuxième partie de saison et plus encore au sein de son club formateur. De l'autre côté, le PSG aurait décidé de bloquer les transferts de Layvin Kurzawa, ainsi que celui d'Edinson Cavani. Les deux hommes vont quitter le PSG libre en juin prochain.