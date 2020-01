Mercato OL : Rudi Garcia met un dernier coup de pression à Aulas

Avant la fermeture du marché des transferts hivernal, ce vendredi 31 janvier à minuit, Rudi Garcia, entraineur de l' OL, espère un dernier renfort au sein de son groupe.

Rudi Garcia espère un dernier renfort à l' OL avant la fermeture du marché des transferts

Après la qualification en Coupe de France aux dépens de l’OGC Nice (2-1), Rudi Garcia a réitéré une demande express avant la fermeture du marché hivernal, ce soir. En effet, l’entraineur de l’ OL souhaite un dernier renfort au sein de son effectif. Et il a bien ciblé le compartiment à renforcer, à savoir la défense. Il faut rappeler que le club rhodanien compte trois défenseurs blessés, notamment Léo Dubois (latéral droit), Youssouf Koné (latéral gauche) et Oumar Solet (arrière central).

« J’attends un défenseur central. Je l’ai dit, je le répète, ça me paraît clair », a répondu Rudi Garcia, interrogé sur la fin du mercato de l’Olympique Lyonnais. Notons que Jean-Michel Aulas a renforcé l’équipe de la capitale cet hiver, en recrutant deux attaquants et un milieu de terrain. Il s’agit de Karl Toko-Ekambi, Tino Kadawere et du brésilien Bruno Guimaraes.

Karl Toko-Ekambi déjà décisif avec l'Olympique Lyonnais

Le premier a déjà été décisif deux fois, en sortant du banc de touche. Il a marqué un but contre le club de Toulouse FC (3-0), en Ligue 1, lors de sa première avec Lyon, dimanche dernier. Jeudi, le Camerounais a provoqué un penalty contre l’OGC Nice en 8e de finale de la Coupe de France, dans le temps additionnel. Et grâce au tir transformé par Houssem Aouar, l’ OL a éliminé l’OGC Nice (2-1), à l’Allianz Riviera.

Quant au deuxième (Tino Kadawere), il rejoindra Lyon cet été. Bruno Guimaraes, lui, est attendu entre Rhône et Saône, le 10 ou le 11 février, après le tournoi qualificatif des JO-2020 qu’il dispute avec la sélection olympique du Brésil. Notons que Juninho aurait déniché un autre Brésilien, notamment Camilo à Ponte Preta (D2 brésilienne).

D'après Foot Mercato, Jean-Michel Aulas aurait quasiment bouclé le recrutement du milieu de terrain de 20 ans. Il ne reste plus que l'officialisation de sa signature à l' OL, si l'on en croit le média.