ASSE Mercato : Le FC Lorient vise également Franck Honorat

Franck Honorat intéresse de nombreux clubs depuis l’ouverture du mercato hivernal. Ces dernières heures avant la clôture du mercato, le FC Lorient confirme son intérêt pour le joueur offensif de l’ ASSE.

Christophe Pélissier confirme l'intérêt du FC Lorient pour Franck Honorat

Franck Honorat plait à des clubs en difficulté en Ligue 1, notamment le Nîmes Olympique, le FC Metz, le Dijon FCO et le Stade brestois. Mais l’attaquant de l’ ASSE ne souhaite pas quitter Saint-Étienne cet hiver, alors qu'il a débarqué au club cet été. À quelques heures de la fermeture du marché hivernal, le FC Lorient ne serait pas contre le prêt du joueur de 23 ans.

Christophe Pélissier a confié à Ouest France que les Merlus, à l’instar de plusieurs clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, sont intéressés par les services de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne. « Des noms qui circulent, je peux vous en donner 50. Franck Honorat, si on regarde, il y a douze clubs de Ligue 1, cinq de Ligue 2 sur lui. Lorient en fait partie », a-t-il validé dans le quotidien régional.

Toutefois, l’entraineur du club breton précise qu’il est peu probable, voire impossible que l’ancien joueur de Clermont Foot rejoigne Lorient, cet hiver. « Mais quelqu’un qui est titulaire à l’heure actuelle à Saint-Étienne, je ne vois pas comment il peut changer de club maintenant. Honnêtement, je ne vois pas comment un joueur pourrait nous rejoindre d’ici la fin du mercato hivernal. Je ne crois plus aux miracles », a poursuivi Christophe Pélissier. Rappelons que le RC Lens a également tenté de se renforcer avec le natif de Toulon.

Franck Honorat a désormais du temps de jeu à l' ASSE

Blessé un temps, Franck Honorat n’a pas du tout joué en début de saison. Mais il a retrouvé le terrain dès l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’ ASSE. C’est ainsi qu’il a été titulaire 6 fois entre la 13e et la 21e journée de Ligue 1. Il a également pris part au match des Verts contre le PSG en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et aussi aux deux derniers matchs en Coupe de France, respectivement contre le Paris FC (3-2) et l’AS Monaco (1-0).

Ayant désormais du temps de jeu, Honorat n’a pas du tout l’intention d’aller voir ailleurs. Bien au contraire, il souhaite s’imposer au sein de l’équipe de Claude Puel. « Pour le moment, je veux rester à Saint-Étienne et y jouer », avait-il confié en décembre 2019, dans des propos sur France Bleu Loire Saint-Étienne.

La recrue stéphanoise vaut 2 M€ sur le marché, soit le même tarif auquel il avait été acheté par l' ASSE, à Clermont en Ligue 2, à l'été 2018. Elle est liée à l’ ASSE jusqu’à fin juin 2023.