Real Mercato : Tonnerre, Gareth Bale vers un retour à Tottenham

Peu utilisé par Zinedine Zidane, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid en cette dernière journée du mercato hivernal. L’attaquant pourrait à la surprise générale rejoindre son ancien club, Tottenham.

Gareth Bale, le gros coup hivernal de José Mourinho à Tottenham ?

Un coup de tonnerre pourrait retentir du côté du Real Madrid en cette fin du mercato hivernal. Gareth Bale, longtemps annoncé sur le départ, pourrait quitter le club merengue dès cet hiver. En effet, son départ se précise. Il est même question que le buteur gallois quitte le Real Madrid dans les prochaines heures afin de rejoindre Tottenham Hotspur. C’est en tout cas ce que révèle le média britannique The Times.

La source explique que les Spurs, sous impulsion de José Mourinho, ont lancé une grosse offensive pour tenter de déloger le joueur de 30 ans de Madrid. Et l’affaire serait en très bonne voie. Les dirigeants britanniques seraient en « négociations très avancées » avec l’entourage du joueur, mais aussi avec la direction madrilène afin de boucler son transfert.

Tottenham veut boucler la signature de Gareth Bale ce vendredi

Désireux d’acter au plus vite la venue de Gareth Bale, le président de Tottenham, Daniel Levy, aurait décidé de former une délégation pour se rendre à Madrid et peaufiner ce dossier XXL ce vendredi. Le média explique que le patron des Spurs serait actuellement dans la capitale ibérique pour tenter de convaincre son homologue madrilène Florentino Pérez de céder son buteur gaucher.

L’objectif de cette rencontre est clair : boucler dès maintenant la signature de Gareth Bale sous la forme d’un prêt. Tottenham souhaiterait recruter le Madrilène afin de compenser la longue blessure de Harry Kane. Les négociations s’intensifient entre Madrilènes et Spurs. Reste à savoir si les deux écuries parviendront à trouver un terrain d’entente. Le compte à rebours est lancé, il reste moins de 24 heures aux Anglais pour tenter de finaliser ce dossier.

En délicatesse au Real Madrid où il est relégué au rang de remplaçant, Gareth Bale pourrait faire son retour en Premier League cette saison.