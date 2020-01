OGC Nice Mercato : Officiel, Adrien Tameze envoyé à Atalanta

Dans un communiqué officiel, l’OGC Nice a confirmé le transfert d’Adrien Tameze à l’Atalanta Bergame, en Serie A. Le milieu défensif est prêté pour le reste de la saison actuelle.

L'OGC Nice a prêté Adrien Tameze à l'Atalanta Bergame

En manque de temps de jeu à l’OGC Nice, Adrien Tameze est prêté à l’Atalanta Bergame, afin de tenter de se relancer en Serie A. Il va finir la saison en Italie. Cependant, son prêt est assorti d’une option d’achat, à la fin de l’exercice 2019-2020.

« L’OGC Nice et l’Atalanta Bergame se sont mis d’accord sur le prêt avec option d’achat d’Adrien Tameze jusqu’à la fin de la saison 2019-2020 », a communiqué le club azuréen, ce vendredi, dernier jour du marché des transferts de l’hiver.

« Arrivé à l’été 2017 au Gym, en provenance de Valenciennes, Adrien Tameze (25 ans) a découvert la Ligue 1 et l’Europe avec le maillot rouge et noir. En deux saisons et demie sur la Côte d’Azur, le milieu de terrain formé à Nancy a pris part à 85 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes décisives. Ce vendredi, il a rallié l’Italie, pour intégrer l’Atalanta Bergame, actuellement 5e de Serie A et 8e de finaliste de la Ligue des Champions. L’OGC Nice lui souhaite une bonne fin de saison », a rappelé le club de Jim Ratcliffe, sur son site internet.

Adrien Tameze indésirable dans l'équipe de Patrick Vieira

Pour rappel, Adrien Tameze a fait 8 apparitions en Ligue 1 cette saison et a été titulaire 6 fois, après 21 journées. Soit 519 minutes de jeu cumulées en championnat. Il ne rentre pas dans les plans de Patrick Vieira. Il est néanmoins sous contrat avec le Gym jusqu'en juin 2021 et sa valeur marchande est estimée à 6 M€ par Transfermarkt. Le Franco-Camerounais a quatre mois pour convaincre le club lombard de lever son option d'achat.