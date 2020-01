ASSE : Stéphane Ruffier constate un changement chez les Verts

Stéphane Ruffier a aimé le retour en forme de l’ ASSE en 2020. Après la victoire sur l’AS Monaco (1-0) en Coupe de France, le gardien de but a noté du positif chez les Verts.

Stéphane Ruffier savoure la qualification de l' ASSE en Coupe de France

Capitaine de l’ AS Saint-Etienne face à l’AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France, Stephane Ruffier était ravi de la qualification. L’AS Saint-Étienne avait éliminé les Monégasques sur une courte victoire (1-0). Le but de Denis Bouanga (24e) avait été suffisant pour qualifier les Stéphanois, mardi soir.

Une qualification que le gardien de but stéphanois a fortement appréciée. « Il fallait rester vigilant, parce qu’on est tombé contre une belle équipe de Monaco, qui nous a causé beaucoup de problèmes », a fait remarquer Stéphane Ruffier.

« On a encore beaucoup de travail. On a eu beaucoup de blessés, on commence à récupérer nos joueurs (blessés, ndlr), à avoir un groupe qui commence à être plus solide avec des joueurs d’expérience. On va pouvoir travailler plus sereinement maintenant », a-t-il souligné, ensuite. L'AS Saint-Etienne affrontera le SA Épinal (National 2) en quart de finale de Coupe de France le jeudi 13 février (à 21h).

Stéphane Ruffier se réjouit de la solidité défensive retrouvée

La qualification en poche, le dernier rempart de l’ AS Saint-Etienne se réjouit pour toute l’équipe. Cette dernière est en effet sur une série de trois victoires, toutes compétitions confondues. « On a su retrouver un équilibre défensivement, il faut que l’on garde ça », a souligné Stéphane Ruffier sur le site internet des Verts.

L’AS Saint-Étienne est certes 15e au classement, mais elle n’a plus que 5 points de retard sur le 4e, le Montpellier HSC. Notons que Claude Puel et son équipe affrontent le FC Metz (16e) au stade Saint-Symphorien, le dimanche 2 février (17h), puis l’ OM (2e) au Vélodrome, le mercredi 5 février (21h).