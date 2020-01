PSG : Encore un coup de gueule d' Andy Delort contre Neymar

Samedi, le PSG reçoit Montpellier pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre qu’attend impatiemment Andy Delort. L’attaquant du MHSC a surtout hâte de retrouver Neymar, mais pas que lui.

Andy Delort tacle de nouveau Neymar avant le déplacement au Parc

Quatrième de Ligue 1, Montpellier se déplace samedi sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le leader du championnat. Il faut dire qu’ Andy Delort est particulièrement motivé pour cette rencontre. L’attaquant montpelliérain est surtout excité à l’idée de retrouver Neymar. Les deux hommes ne s’étaient pas quittés sur de bons termes lors de la dernière confrontation entre le PSG et le MHSC.

Lors de la 17e journée de Ligue 1 le 7 décembre 2019, Andy Delort et Neymar avaient en effet eu une altercation. L’attaquant de Montpellier reprochait notamment au Brésilien son attitude « hautaine » alors que Paris avait déjà acquis la victoire (3-1). Interrogé jeudi par Le Parisien, l’avant-centre franco-algérien est revenu sur cet épisode.

Paredes en prend aussi pour son grade

Sur le site du journal francilien, Andy Delort a rappelé que « Neymar n’a pas besoin de chambrer ses adversaires ». Des propos qu’il avait déjà tenus il y a quelques jours sur les ondes de France Bleu Héraut. Le Sétois s’était même montré plus virulent, allant même jusqu’à chambrer le crack auriverde. « On verra comment il me regarde Neymar », avait-il lâché.

Samedi, ce n’est pas seulement avec Neymar qu’ Andy Delort aura des comptes à régler lors du match contre le PSG. L’attaquant du MHSC l’a également mauvaise contre Leandro Paredes. Il juge l’Argentin encore plus « hautain » que le Brésilien. « Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar », a-t-il lancé au Parisien.

Les retrouvailles entre les trois hommes au Parc promettent d’être explosives.