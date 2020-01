Mercato Asse : Middlesbrough, Harold Moukoudi en Angleterre

Harold Moukoudi, défenseur de l’ ASSE, serait en Angleterre pour s’engager avec Middlesbrough, en D2 anglaise. L’information de L’Équipe est confirmée par Le Progrès.

Harold Moukoudi prêté par l' ASSE à Middlesbrough ?

Harold Moukoudi (22 ans) est parti pour jouer en Angleterre cette année. Il a fait le déplacement outre-Manche, afin de rejoindre Middlesbrough en Championship, d’après le quotidien de sport. Le transfert de l’arrière de 22 ans est même validé par le quotidien régional. La dernière source précise qu’il s’agit d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison, mais sans option d’achat.

Ayant très peu joué à Saint-Étienne depuis la nomination de Claude Puel, Harold Moukoudi est envoyé à Boro pour lui permettre de retrouver du temps de jeu. En effet, il n’a pas la confiance du nouveau manager général du club ligérien.

L’international camerounais n’a joué que 4 matchs de championnat depuis l’arrivée de ce dernier à l’ ASSE, le 4 octobre 2019. Ses 7 autres apparitions en Ligue 1 se sont effectuées sous Ghislain Printant, en début de saison. Le nouvel entraineur préfère les jeunes formés à l’ ASSE, notamment William Saliba (18 ans) et Wesley Fofana (19 ans), en plus du capitaine Loïc Perrin (34 ans).

Arrivé libre du Havre AC, Harold Moukoudi a signé avec les Verts à l’été 2019. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2023, soit pour quatre ans. Son tarif est évalué à 4 M€ par Transfermarkt. Cependant, il n’a jamais caché son désir de jouer en Angleterre et en Premier League.

Harold Moukoudi, un grand fan du championnat anglais

Dans un entretien dans le journal local, l’arrière central avait dévoilé une approche des Villans. «Aston Villa ? J’ai même parlé au coach. Mais je souhaitais rester en France pour m’y aguerrir. Je veux faire quelque chose de structuré et ne pas me brûler les ailes. À mon âge, le plus important, c’est de jouer, apprendre et prendre du plaisir. Or, on apprend en jouant. Pour l’instant, je regarde la Premier League en spectateur. On verra par la suite », avait-il confié, tout en s’enflammant pour le championnat de l’élite anglaise.

« Ce que j’aime avec la Premier League, c’est l’état d’esprit, l’engagement qu’il y a à chaque match. Même lorsque le dernier affronte le premier, il a envie de s’imposer. En Angleterre, ça joue pour gagner. Et puis il y a cette ferveur. La saison dernière, j’ai eu la chance d’aller voir Tottenham-Chelsea. C’est impressionnant. À chaque tacle, chaque interception, chaque passe vers l’avant, le public crie et encourage les joueurs. Tout cela, ce sont des choses que j’apprécie et qui m’animent comme joueur », avait raconté le défenseur de l’ ASSE.