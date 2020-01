Rennes Mercato : Nzonzi, de nouvelles révélations sur sa venue

Cet hiver, Steven Nzonzi ne poursuivra pas la saison avec Galatasaray. Le milieu de terrain est sur le point de s’engager officiellement avec le Stade Rennais. Et les détails de l’opération sont déjà connus.

Steven Nzonzi, un joli coup pour le Stade Rennais

Steven Nzonzi s’apprête à découvrir la Ligue 1 cette saison. En effet, le milieu de terrain devrait s’engager avec le Stade Rennais dans les prochaines heures. Les dirigeants rennais sont parvenus à convaincre le champion du monde de rejoindre le projet breton.

Steven Nzonzi a déjà donné son accord avec le club de Rennes. Il ne restait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec sa direction. C’est désormais chose faite. L’AS Rome a donné son accord pour son transfert et a autorisé son joueur à rejoindre Rennes pour passer la traditionnelle visite médicale. Tous les signaux sont donc au vert pour le transfert de Steven Nzonzi au Stade Rennais. Le milieu de terrain devrait rejoindre le groupe de Julien Stéphan durant ce mercato hivernal.

Les détails de son transfert au Stade Rennais

Selon les informations de Foot Mercato, le Champion du monde Steven Nzonzi a déjà finalisé son transfert à Rennes. Tous les documents ont été paraphé entre les différentes parties. Une officialisation devrait tomber dans les prochaines heures. Mais ce n’est pas tout. La source révèle également les détails du deal.

Si le transfert est déjà conclu, Steven Nzonzi va rejoindre l’actuel troisième de Ligue 1 sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il sera prêté au club breton jusqu’à l’issue de la saison avec une option pour une année supplémentaire en cas de qualification en Ligue des Champions. Un joli coup pour le Stade Rennais qui s’attache les services d’un renfort de premier choix pour la suite de la saison.

Pour rappel, l’ancien Andalou a connu une première partie de saison difficile en Turquie, à Galatasaray. Écarté après la lourde défaite du club turc (5-0) face au PSG en Ligue des Champions par son entraineur Fatih Terim, en raison de problèmes de comportement, l’ancien Andalou va tenter de se relancer en Ligue 1 sous les couleurs rouges et noires.