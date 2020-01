AS Monaco Mercato : L'Inter Milan se positionne sur Slimani

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Islam Slimani est toujours un joueur de l'AS Monaco. Mais qu'en sera-t-il ce vendredi soir à minuit ? Retour sur le dossier chaud de la fin du mercato monégasque.

Islam Slimani est un joueur très convoité

Très déçu de sa situation actuelle à l'AS Monaco et de son statut de remplaçant depuis le retour en forme du Sénégalais Keita Baldé, Islam Slimani est très tenté par un départ du Rocher en ce mois de janvier.

Arrivé en prêt en provenance de Leicester en août dernier, l'Algérien de 31 ans avait pourtant commencé son aventure dans le club de la Principauté de la meilleure des manières en multipliant les buts et les passes décisives avec son nouveau club (7 buts et 7 passes en Ligue 1).

Mais son rendement a bien changé depuis, tant et si bien qu'il en a même perdu sa place de titulaire en fin d'année 2019 et en est venu par la suite à remettre en cause son avenir au sein du club monégasque.

Son profil étant très apprécié en Angleterre, quelques clubs de Premier League se sont ainsi manifestés depuis le 1er janvier pour le récupérer cet hiver, à l'image d'Aston Villa, de Tottenham et même de Manchester United.

Si ces pistes ont été plus ou moins approfondies, le danger pour l'AS Monaco ne viendrait finalement pas d'outre-Manche mais d'Italie puisque l'Inter Milan se serait positionné ces dernières heures sur le dossier Islam Slimani selon Sky Italia.

À la recherche d'une doublure au duo infernal Lautaro Martinez - Romelu Lukaku, le deuxième de Serie A a longtemps paru en pôle position pour récupérer Olivier Giroud, mais l'arrivée de l'attaquant français de Chelsea en Lombardie semble avoir pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. Et après avoir également pensé - sans succès - à Goran Pandev, l'attaquant du Genoa, l'Inter Milan aurait finalement jeté son dévolu sur Islam Slimani.

Reste désormais à connaître la véritable position de l'AS Monaco sur le dossier du champion d'Afrique 2019 avec les Fennecs, la dernière tendance étant qu'Islam Slimani reste finalement à l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison selon Le 10 Sport.

Mais bien des choses peuvent encore se passer d'ici la fin de la journée...