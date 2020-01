OL : De nouvelles recrues brésiliennes attendues à Lyon

Avec Juninho, l’ OL a rétabli ses connexions avec le Brésil. Après les arrivées de Bruno Guimaraes et Camilo, Lyon va accueillir deux autres Brésiliens dans les prochains jours.

Les Brésiliens sont de retour à l’ OL

Après un début de mercato morose, l’ OL a fini avec de belles recrues. Le Camerounais Karl Toko-Ekambi, les Brésiliens Bruno Guimaraes et Camilo ont notamment rejoint Lyon cet hiver. Le portier camerounais Boris Essele (Amiens) et l’attaquant zimbabwéen Tino Kadewere (Le Havre) rallieront la capitale des Gaules à la fin de la saison.

Alors que le mercato ferme ses portes dans moins de 24 heures, l’ OL est en passe de s’offrir deux autres recrues brésiliennes. Selon Globo Esporte, deux joueurs vont rejoindre Lyon le 6 février prochain. Douglas (latéral, 18 ans) et Igor (attaquant, 19 ans) arrivent dans le cadre d’un essai avec le club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais a en effet noué un partenariat avec le club brésilien de Resende, où les deux joueurs évoluent avec les U20. Les deux joueurs seront supervisés par Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation de l’ OL. Si leurs tests s’avèrent concluants, ils seront définitivement transférés à Lyon.

Un Lyon « do Brasil » sous Juninho

Il faut dire que depuis le retour de Juninho à l’ OL, la connexion avec le Brésil a repris de plus belle. Avant de s’offrir Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense) et Camilo (Ponte Preta) cet hiver, le directeur sportif de Lyon avait déjà fait venir ses compatriotes Sylvinho (limogé au poste d’entraîneur en octobre), Thiago Mendes (LOSC) et Jean Lucas (Flamengo).

Ce contingent rejoint d’autres auriverdes à l’ OL. Il s’agit de Marcelo, Rafael et Fernando Marçal. Cadres de l'effectif lyonnais, ceux-ci vont sans doute faciliter l’intégration de leurs compatriotes.