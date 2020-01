OGC Nice Mercato : Vieira prêt à frapper un joli coup au Barça

Un joli coup en vue pour l’ OGC Nice ? Le club entrainé par Patrick Vieira insisterait, en cette fin de mercato, pour recruter Moussa Wagué, le défenseur du FC Barcelone.

OGC Nice : Moussa Wagué ciblé par Patrick Vieira ?

Si le mercato hivernal ferme officiellement ses portes ce vendredi à minuit, l’ OGC Nice s’active en coulisse pour boucler ses dernières emplettes. Le club niçois espère renforcer son secteur défensif avant la fin du mercato. Le club entrainé par Patrick Vieira aimerait surtout étoffer son couloir droit. Et pour ce faire, le Gym voudrait faire venir Moussa Wagué.

Le profil du défenseur du FC Barcelone plairait beaucoup aux dirigeants niçois. Selon les dernières informations du Mundo Deportivo, l’ OGC Nice aimerait s’attacher les services du joueur de 21 ans. Un intérêt niçois qui ne laisse pas le Barcelonais insensible.

Barré par une forte concurrence dans le secteur défensif, Moussa Wagué passe le clair de son temps sur le banc de touche. Il n’a disputé que deux matchs de Liga cette saison. Il pourrait alors chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux et l' OGC Nice apparait comme une belle porte de sortie. Les Aiglons espèrent toujours le recruter. Et les dirigeants barcelonais ne s’opposeraient pas à son départ.

Forte concurrence pour le Barcelonais

En effet, selon le média espagnol, les Blaugranas seraient prêts à céder leur défenseur sous la forme d’un prêt. Une belle ouverture pour les Aiglons. Mais les Niçois ne devraient pas crier victoire si vite. Ils devront faire face à la concurrence de Torino sur ce dossier. Le club italien, en quête de renfort défensif, serait également aux aguets pour le Sénégalais.

Les Turinois auraient déjà entamé les grandes manœuvres pour son transfert. Les Niçois sont donc prévenus. Quel sera alors le choix de Moussa Wagué ? Le flou persiste. À noter que Moussa Wagué est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023. Il n’a disputé que trois rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison avec l’équipe première du Barça.