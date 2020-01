OM : Bouna Sarr et Villas-Boas envoient un message à Bordeaux

Bouna Sarr et André Villas-Boas étaient présents ce vendredi en conférence de presse d’avant-match entre les Girondins de Bordeaux et l’ OM (22e journée de Ligue 1, dimanche soir). Le latéral droit et l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille veulent rompre la longue invincibilité des Bordelais sur leur pelouse face aux Marseillais.

OM : Bouna Sarr veut faire un résultat à Bordeaux cette saison

Bouna Sarr est l’un des joueurs les plus en forme du moment à l’ OM. Il a commencé par rappeler que l’ Olympique de Marseille n’a pas gagné à Bordeaux depuis plusieurs années, plus exactement depuis le 1er octobre 1977. Pour l’ancien Messin, le moment est arrivé pour les Marseillais de rompre cette longue série d’invincibilité des Girondins de Bordeaux.

Un objectif « important » qui est « peut-être un tournant de la saison ». Alors, le club olympien « a à coeur d'aller faire un résultat » sur la pelouse des Girondins de Bordeaux et « en est capable ». Enfin, les Phocéens sont mentalement prêts pour ce choc et savent ce qu’ils doivent « mettre sur le terrain ».

André Villas-Boas se déclare obligé de vaincre les Girondins de Bordeaux

Même son de cloche chez André Villas-Boas. Le technicien portugais a révélé que ses patrons l’ont sommé de gagner face aux Girondins de Bordeaux. Un objectif d’autant difficile que « Bordeaux va mieux sur le plan tactique… » et est « une équipe motivée... ».

Mais André Villas-Boas croit le défi possible pour l’ OM. Le Lusitanien déclare même que « c'est une obligation » pour les Phocéens de gagner face aux Girondins de Bordeaux dimanche. Pour y parvenir, le stratège olympien, paradoxalement « va utiliser comme motivation cette série sans victoire à Bordeaux ».

Mais le patron du banc de l' OM sait qu’il aura en face des Girondins de Bordeaux tout aussi déterminés. Alors, il se veut « pragmatique » et se satisferait également d’un match nul.