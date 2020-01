Bordeaux Mercato : Mehdi Taremi, Paulo Sousa met fin au suspense!

C'est tout l'enjeu de la fin du mercato des Girondins de Bordeaux : le numéro 9 tant désiré par Paulo Sousa sera-t-il recruté d'ici minuit ? Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de l'OM, le technicien portugais a lui-même répondu à cette question.

Paulo Sousa décide de vendre la mèche

Bien plus actifs dans le sens des départs que dans celui des arrivées, les Girondins de Bordeaux ont pour le moment réalisé un mercato hivernal assez décevant. Privé désormais de l'un de ses plus grands espoirs après le départ d'Aurélien Tchouaméni du côté de l'AS Monaco, le club au scapulaire n'a réalisé qu'une acquisition, en l'occurrence l'ancien Rémois Rémi Oudin.

Mais ce n'est pas un mais deux éléments offensifs que Paulo Sousa réclame à tort et à travers depuis l'ouverture du marché des transferts. Soutenant avec force que son équipe a besoin d'un avant-centre physique sur lequel ses partenaires offensifs pourraient s'appuyer, le coach des Girondins a vu de nombreux attaquants de ce profil être pistés par ses dirigeants - Olivier Giroud, Nikola Kalinic, Christian Benteke... - mais sans grand succès.

Et alors que le dossier Mehdi Taremi, l'attaquant iranien de Rio Ave (Portugal), semblait être en bonne voie, Paulo Sousa a profité de la conférence de presse d'avant Bordeaux - OM pour doucher les espoirs des supporters bordelais.

"Eduardo Macia - le directeur du football - m’a appelé jeudi à 23h35 pour me dire que l’équipe ne sera pas renforcée. Un joueur comme Aurélien Tchouaméni a été vendu, d’autres sont partis pour réduire le volume salarial. Il a tout fait pour renforcer l’équipe mais ce n’est pas possible. Je le remercie pour son travail. Je ne peux pas contrôler. On doit se concentrer sur les joueurs qui sont là. J’ai beaucoup de respect pour mes joueurs qui travaillent pour gagner et rendre nos supporters très fiers", a déclaré l'ancien entraîneur du FC Bâle, ce qui met fin également à la piste menant au milieu de la Real Sociedad, Ruben Pardo.

Ces propos de Paulo Sousa peuvent paraître surprenant puisque selon L'Equipe, le club de Rio Ave aurait accepté ces dernières heures une offre de 2,5 millions d'euros de la part des dirigeants bordelais, sauf que ceux-ci ne donnent plus de nouvelles depuis à leurs homologues portugais.

C'est décidément très flou à Bordeaux cette saison...