OM : Florian Thauvin, du nouveau pour son retour à la compétition

Censé retrouver la compétition avec l’ OM entre fin janvier et mi-février, Florian Thauvin devra encore attendre. Le retour de l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille est reporté d’au moins 20 jours.

OM : retour reporté d’au moins 20 jours pour Florian Thauvin

Opéré à la cheville droite en septembre, le champion du monde en est désormais à la course sur terrain, après la natation et la course sur tapis. Mais à quand le retour précis de Florian Thauvin à la compétition ? André Villas-Boas avait assuré que ce retour se ferait entre la fin du mois de janvier et la mi-février. Le technicien portugais n’étant qu’entraîneur de l’ OM, on savait qu’il se fiait aux pronostics des médecins.

Mais les pronostics des médecins ne sont pas toujours vrais. C’est notamment le cas avec le retour de Florian Thauvin à la compétition. Alors que les supporters s’attendaient certainement au retour de leur ailier de poche dans les délais annoncés, ils devront encore patienter. Car ce retour a été reporté d'une vingtaine de jours.

Avec le franc-parler qu’on lui connaît désormais, l’entraîneur de l’ OM André Villas-Boas, a déclaré ce vendredi en conférence de presse que les nouvelles sur le retour de Florian Thauvin n’étaient pas bonnes. Le chirurgien James Calder recommande un peu plus de patience tandis que l’ OM envisage un retour assez rapide.

Mais les conseils du médecin faisant office de loi, un retour de l'ancien milieu offensif des Magpies n’est plus possible dans les délais initialement avancés.

« On parle d'un retard de 20 jours. Première semaine de mars pour commencer à gagner quelques minutes avec l'équipe », a expliqué André Villas-Boas avant de conclure : « On va respecter le timing. »

Florian Thauvin ne serait donc au top de ses moyens physiques qu’au mois d’avril. Autrement dit, à un moment où toutes les cartes, ou presque, auront déjà été battues…