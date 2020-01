Mercato ASSE : Yvann Maçon signe à l'AS Saint-Étienne (Off.)

Comme annoncé par Claude Puel, Yvann Maçon a été effectivement recruté par l’ ASSE, ce vendredi. Il a paraphé un contrat de trois ans et demi avec le club ligérien.

Yvann Maçon s'engage avec l' ASSE pour trois ans et demi

Le transfert de Yvann Maçon de l’Union Sportive du Littoral Dunkerque (National) à l’ ASSE est désormais acté. Claude Puel l’avait annoncé dans les tuyaux, ce vendredi après midi, en conférence de presse. Le défenseur de 21 ans s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne jusqu'en 2023. Il a donc signé un bail de trois saisons et demie comme indiqué dans le communiqué officiel des Verts.

L'arrière latéral droit (1,76m, 74kg) a disputé 19 rencontres, toutes compétitions confondues, et a délivré trois passes décisives pour le club des Hauts-de-France depuis le début de saison. Joueur talentueux et très prometteur, Yvann Maçon avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 Conforama avant de rejoindre l' ASSE, selon la précision des Stéphanois.

Yvann Maçon justifie sa signature à l' ASSE

Le Guadeloupéen a exprimé sa joie, après la signature de son contrat avec Sainté. « Je suis très heureux et très fier de signer à l’AS Saint-Étienne », a-t-il confié, sur le site internet officiel du club du Forez.

« C’est un club mythique et ambitieux avec des supporters connus dans la France entière pour leur ferveur. Ici, je vais évoluer à côté de joueurs de niveau international, je ne le prends pas comme une pression, mais comme une vraie chance pour ma progression. Je suis un latéral combatif et assez offensif, qui aime le jeu de transition. La présence de ces joueurs au quotidien, leur expérience et leurs conseils vont me permettre de grandir », a déclaré Yvann Maçon.

Yvann Maçon est la deuxième recrue hivernale de Claude Puel, après Kleyveens Hérelle (25 ans), arrivé de l'US Avranches en National.