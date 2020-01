Montpellier Mercato : Bonne nouvelle, Skuletic quitte le club

Après de longs mois d’attente, Petar Skuletic quitte le Montpellier Hérault. L’attaquant serbe de 29 ans était devenu indésirable au MHSC au vu de ses performances médiocres.

Petar Skuletic trouve un point de chute

Grand ouf de soulagement à Montpellier. Petar Skuletic va finir la saison loin du MHSC. Le Serbe retourne en Turquie où il s’est engagé avec Sivasspor. Le leader du championnat turc a officialisé la venue de l’attaquant serbe vendredi. Le joueur de 29 ans est prêté sans option d’achat à la formation turque.

Il aura fallu attendre les dernières heures du mercato hivernal pour que Petar Skuletic quitte Montpellier. Le géant serbe (1m93) était devenu persona non grata du côté du MHSC. Michel Der Zakarian et Laurent Nicollin appelaient de tout cœur au départ de Skuletic. Avec son prêt, on peut dire que le coach et le président du club de l’Hérault ont été exaucés.

Son départ était attendu depuis l’été dernier. Mais il était resté au club au grand désarroi de Michel Der Zakarian et Laurent Nicollin. Les dirigeants montpelliérains espéraient la vente du Serbe pour recruter un nouvel avant-centre. Petar Skuletic était annoncé en Pologne, notamment du côté du Legia Varsovie. Au final, il rentre en Turquie où il avait évolué pour Genclerbirligi.

Un remplaçant déjà trouvé

Prêté à Sivasspor, Petar Skuletic ne reviendra plus à Montpellier. Recruté en 2018, le contrat du Serbe arrive à échéance l’été prochain. C’est donc un départ définitif du Serbe qui ne sera pas regretté du côté du MHSC. Il affiche un bilan famélique avec l’actuel 4e de Ligue 1. En 36 apparitions avec le club occitan, il n’a inscrit qu’un seul but pour deux passes décisives.

Skuletic parti, le MHSC pourra compter sur Yun Il-Lok pour suppléer la doublette Andy Delort et Gaëtan Delort. L’attaquant sud-coréen est arrivé libre après un prêt au Japon.